Priamo v centre Slovenského raja stojí autovrak

Chýba mu značka a je obrastený trávou, zrejme parkuje už dlhšie.

18. sep 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

LETANOVCE. V Národnom parku Slovenský raj, na Letanovskom mlyne pred jednou z chatiek, parkuje starý autovrak.

Nachádza sa v lokalite na hranici s najvyšším, teda piatym stupňom ochrany.

Marcel Bonk sa v jednu sobotu vybral na prechádzku na Letanovský mlyn spolu s dvoma vnukmi.

„Keď sme tam prišli, tak mi išli oči z jamiek vypadnúť. Je to autovrak, bez značky, krásne zarastený. Pred lesom je zákaz vjazdu. Či to patrí niekomu z miestnych chatárov, či je to náhoda, myslím, že je to veľká drzosť v srdci Slovenského raja. Nemá tu čo hľadať,“ zdôraznil Letanovčan.

Tico bez značky

Autovrak je obrastený trávou. Musí tu stáť už niekoľko týždňov.

Upozornil naň aj starostu obce.

„Keďže sa to nachádza dosť hlboko v Národnom parku Slovenský raj, budem najprv kontaktovať Správu Národného parku, že ako postupovať ďalej. Značky nemáme. Inakšie by sme vedeli vlastníka vypátrať. Viete, síce sme v 21. storočí, ale niekedy zmýšľanie niektorých to neodzrkadľuje,“ zamyslel sa starosta Letanoviec Slavomír Zahornadský (nez.).