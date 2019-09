Bývalý hokejista Nagy predáva chátrajúcu ozdravovňu v Krompachoch

Mesto ho vyzvalo, aby objekt zabezpečil.

26. sep 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková, Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Majiteľom areálu bývalej detskej ozdravovne v Krompachoch je dnes už bývalý hokejista, Košičan Ladislav Nagy, ktorý hráčsku kariéru ukončil len nedávno, na májových majstrovstvách sveta v Košiciach.

Nehnuteľnosť v Krompachoch kupoval od mesta ešte ako hráč tímu severoamerickej NHL Los Angeles Kings v roku 2008 za 3 milióny vtedajších korún (zhruba 100-tisíc eur) s podmienkou, že objekt bude využitý v súlade s územným plánom.

Po vyše desiatich rokoch ozdravovňa stále iba chátra, Nagy s ňou nakoniec žiadne svoje plány neuskutočnil, naopak, snaží sa ju predať, no zatiaľ neúspešne.

Ozdravovňu ponúkol mestu na predaj

„Ponúkol som už aj mestu, aby ju odo mňa kúpilo naspäť za rovnakú cenu, za akú mi ju predalo, ale primátorka reagovala, že nemajú záujem, lebo na to mesto nemá peniaze,“ povedal Korzáru hokejový majster sveta z roku 2002.

Dodal, že posledná komunikácia s mestom prebehla už dávnejšie, ešte pred minuloročnými voľbami, a tak sa možno opäť pripomenie a svoju ponuku zopakuje.

Nehnuteľnosť sa už pokúšal predať aj prostredníctvom realitných kancelárií.

„Bolo veľa záujemcov, ale cúvli, treba veľkú investíciu, najprv sa to musí zrovnať so zemou, aby sa tam potom mohlo postaviť niečo pekné pre ľudí. Som presvedčený, že čokoľvek by sa tam postavilo, bolo by to pre mesto lepšie ako súčasný katastrofálny stav. Už ja som to pred desiatimi rokmi kupoval ako zrúcaninu a za ten čas sa to nezmenilo, akurát to tam celé ešte viac zarástlo. Keby sa predsa našiel nejaký záujemca, iste by mu tam mesto dovolilo postaviť niečo pre ľudí, ale najprv to treba celé zbúrať, čo by však nemal byť problém z pohľadu, že to nie je chránená pamiatka.“

Mesto Nagyovi malo sľúbiť pomoc

Nagy spomína, že v roku 2008, keď hral v NHL, mal nejaké voľné peniaze.