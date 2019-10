V centre Kežmarku kamión zrazil cyklistu. V nemocnici zomrel

Dychová skúška u vodiča nákladného auta bola negatívna.

1. okt 2019 o 8:53 Mária Šimoňáková

KEŽMAROK. V pondelok dopoludnia sa stala pred kežmarskými kasárňami dopravná nehoda.

Kamión zrazil cyklistu, ten po prevoze do popradskej nemocnice zomrel.

Ako informoval prešovský policajný hovorca Igor Pavlík, k nehode došlo krátko po 11. hodine za doposiaľ neobjasnených okolností na Michalskej ulici.

„Nákladné motorové vozidlo značky Scania viedol 47-ročný vodič a to v smere od Spišskej Belej do centra mesta Kežmarok. Pri prechádzaní uvedeným úsekom došlo v pravom jazdnom pruhu k stretu s 53-ročným cyklistom, ktorý viedol bicykel, následkom čoho cyklista utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice v Poprade podľahol,“ uviedol Pavlík.

V úseku sa tvorili kolóny. Dopravu riadila polícia.

