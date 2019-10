Mesto Vysoké Tatry má problém s medveďmi, ich počet stále rastie

Primátor žiada štát o pomoc.

7. okt 2019 o 11:38 SITA, Mária Šimoňáková

STARÝ SMOKOVEC. Počty medveďov neúnosne stúpajú. Primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš (nezávislý) hovorí o kritickej situácii.

Kým vlani zaznamenali 525 prípadov výskytu medveďa v intraviláne mesta, ku koncu septembra evidujú už 702. Samospráva žiada o pomoc vládu.

V roku 2016 vyhlásilo mesto Vysoké Tatry na svojom území mimoriadnu situáciu. Zvažujú ju aj teraz, najprv však oslovia vládu.

Momentálne sa medvede takmer denno–denne pohybujú medzi Tatranskou Poliankou a Tatranskou Lesnou.

Skúsenosti s každodenným stretom s medveďom majú aj železničiari a cestujúci na stanici Starý Smokovec.

Ohrození sú aj cestujúci vlakom

„Situácia je naozaj nebezpečná aj pre cestujúcich, aj pre našich zamestnancov. Konečne by sa to malo riešiť, kým nie je neskoro. Neradi by sme riešili situáciu, že medveď napadol a zranil cestujúceho alebo zamestnanca,“ zdôraznil prednosta železničnej stanice v Starom Smokovci Ján Pavelka.

S medveďom na stanici sa stretávajú takmer každý druhý deň.

„Máme sťažnosti aj od samotných cestujúcich. Lomnica, Dolný a Starý Smokovec, to sú hlavné prechody medveďov cez trať a stanicu. Keď sa nedostanú do uzamknutých kontajnerov, prídu sem. Pre medvede aj vlaky meškali,“ priblížil Pavelka.

Medvedia návšteva u policajtov

V noci z nedele na pondelok jeden z medveďov zavítal aj na miestne policajné oddelenie. Podľa slov riaditeľa polície Róberta Hermela, zviera prišlo nebezpečne blízko až ku dverám.

„Už v minulosti sme mali skúsenosti s tým, že medveď sem prišiel. Dlhší čas bol však pokoj. Teraz sa objavil znova. Bolo tak blízko, že to bolo až prekvapujúce a zároveň aj dosť nebezpečné,“ uviedol na margo videa, ktoré zverejnila polícia na svojom oficiálnom statuse.

Dvere na policajnú stanicu pritom neboli špeciálne zabezpečené. Našťastie, medveď odišiel.

Policajný riaditeľ potvrdil, že takmer každý večer prijmú oznámenie o nejakom pohybe tejto šelmy blízko obydlí.

„V rámci našej pôsobnosti chodíme najmä v nočných hodinách. Medvede môžeme len odplašiť, nič viac,“ dodal riaditeľ.

Obavy obyvateľov aj turistov

Ľubomír (56) býva v Bottových domoch v Starom Smokovci. Zhruba pred týždňom objavili so susedom v blízkom lesíku mŕtveho jeleňa.

Celý bol zahrabaný, zo zeme mu trčali len parohy. Podľa mestských policajtov si ho tam takto schoval medveď.

Objavili tam jeho stopy aj výkaly. Neskôr našli na mieste už len kožu a kopytá jeleňa.

„Spolu so susedom sme políciu upozornili na dotrhaného jeleňa. Chápem, je to prirodzené, ale z čoho mám obavy, je fakt, že sa to udialo tridsať metrov od našich domov,“ priblížil nedávne udalosti Ľubomír.

V lokalite býva od malička. Kým v minulosti tam stretol medveďa raz za desať rokov, teraz minimálne raz za týždeň.

Osobnú skúsenosť mal pred troma dňami.

„Bolo skoro ráno, vyšiel som z blízkej kotolne, otvoril som dvere a tam stála medvedica s dvoma mladými. Rýchlo som zatvoril a čakal, kým odídu. Ak by sme sa stretli, neviem, ako by to skončilo. Myslím si, že situácia je už dávno kritická,“ doplnil Ľubomír.

Obavy zo stretu s naším predátorom majú už aj návštevníci a turisti, prichádzajúci do Vysokých Tatier.

„Chodievame tu každoročne pravidelne posledných 15 rokov. Priznám sa, už ani poriadne nejdeme do lesa z obavy, že tam stretneme medveďa. Som ubytovaný v Ždiari a miestni poľovníci mi ukazovali fotopasce. Kým pred piatimi rokmi bolo vidieť jedného medveďa, teraz je ich tam už sedem,“ uviedol dôchodca Standa Zeman z Vysokého Mýta v Českej republike.

Prosia vládu o pomoc

„S prosbou o pomoc sa na mňa obracajú nielen obyvatelia mesta a mestských častí, ale aj návštevníci Vysokých Tatier. Medveď hnedý je na území Tatranského národného parku premnožený. V roku 2012 ich tam bolo podľa posledného sčítania 134. To je štatistika sedem rokov stará,“ uviedol Mokoš.

„Prosím Vládu SR o pomoc. Samospráva má obmedzené kompetencie, samí si nepomôžeme. Mám pocit, že kompetentné orgány sa tvária, že sa ich to vôbec netýka,“ zdôraznil primátor.

Podľa neho sa s problematikou medveďa boria už vyše desať rokov. Napriek celému radu opatrení, ktoré vykonal, sa stav z roka na rok zhoršuje.

Mokoš hovorí o vážnej a kritickej situácií.

Žiadajú od Vlády SR, aby sa aspoň dvakrát ročne uskutočnil monitoring stavu populácie medveďov a vypracovať odborný posudok vzhľadom na únosnosť územia.

Potrebné je začať zmenu legislatívy o ochrane prírody a krajiny, medveď by nemal byť celoročne chránený druh, ale aj zlepšiť prácu zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR.

Ministerstvo životného prostredia by malo zriadiť fond pre preventívne opatrenia v zastavaných územiach. Ten by mohol pomôcť pri financovaní budovania napríklad elektrických ohradníkov.

„Áno, medvede tu chceme, lebo sem patria, ale v takých počtoch, ktoré sú únosné pre toto územie. Sú nebezpečne premnožené a možno by bolo vhodné zvážiť aj ich reguláciu,“ dodal Mokoš.

Odstrel nepomohol

Hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák potvrdil, že rezort už od roku 2016 prispel v Tatrách na vybudovanie kontajnerových stojísk sumou 1,4 milióna eur.

Inštalované mali byť podľa neho tak, aby sa medvede nedokázali dostať ku komunálnemu odpadu, no podľa medializovaných informácií svoju úlohu neplnia stopercentne a najmä malým jedincom nezabraňujú v prístupe k odpadkom.

„Ministerstvo životného prostredia pravidelne upozorňuje, že systémovým riešením, ako zabrániť stretu človeka s medveďom, je dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu či odpadu z reštaurácií, aby sme tak medveďom nedávali dôvod schádzať z ich prirodzeného prostredia. Týmto preventívnym opatrením dokážeme znížiť počet nežiaducich stretov medveďa a človeka,“ skonštatoval.

Pripomenul tiež, že na Slovensku už boli v minulosti odstrely povolené a následne aj zrealizované, no situácia sa zásadne nezmenila.

Lov na chránené zviera

V septembri začali so zberom vzoriek trusu medveďa hnedého a na základe jeho výsledkov bude možné stanoviť aktuálnu veľkosť populácie tohto druhu na Slovensku a porovnať to s výsledkami z predošlého sčítania z rokov 2013 až 2014.

Hovorca envirorezortu však pripomenul, že medveď hnedý je chránený slovenskou aj európskou legislatívou.

„V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ministerstvo v odôvodnených prípadoch rozhoduje o povolení výnimky. Každú žiadosť pritom posudzuje individuálne a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR a ďalších vyjadrení združení, ktoré sú súčasťou konania,“ poznamenal.

Lov medveďa je podľa neho možný aj na základe rozhodnutia zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR.