Pre Vandasa je Slovan uzavretá kapitola. Doma do toho dáte viac srdca, vraví

Popradu chce pomôcť svojou produktivitou.

14. okt 2019 o 19:56 Patrik Fotta

POPRAD. Hokejistom HK Poprad zabezpečil tri body v domácom zápase proti Novým Zámkom víťazným gólom Michael Vandas, ktorý skóroval hneď pri svojom návrate zo Slovana Bratislava.

Kamzíci zvíťazili 1:0 a so 16 bodmi aktuálne figurujú v tabuľke na siedmom mieste o skóre pred Budapešťou a Miškovcom.

Vandas sa pod Tatry vrátil po dvoch rokoch, keď naposledy obliekal popradský dres na začiatku sezóny 2017/18.

V prebiehajúcej sezóne má na konte desať bodov za päť gólov a rovnaký počet asistencií.

Na tribúnach sa vraj nič nezmenilo

Prvý zápas po návrate do materského klubu 28-ročnému útočníkovi vyšiel ideálne, keď jediným gólom zabezpečil Popradu víťazstvo.

„Po dlhom čase som si zahral opäť doma pred skvelým publikom, v ktorom som mal veľa kamarátov a rodinných príslušníkov. Chcel som hrať čo najlepšie a na ľade odovzdať maximum. Som rád, že sa nám podarilo vyhrať a mám radosť aj z toho, že sa mi podarilo dať gól. Viacerí chlapci sa mohli tiež presadiť po dobrých šanciach, ale nevyšlo im to. Verím, že v ďalších zápasoch sa im to už podarí,“ povedal Michael Vandas.

Popradskí fanúšikovia ho vrúcne privítali, za čo bol Vandas nesmierne vďačný.

„Bolo to veľmi príjemné. Pozrel som si tribúny hore a môžem povedať, že veľa sa nezmenilo, odkedy som tu hral naposledy. Verím, že bude na naše domáce zápasy chodiť čo najviac ľudí a v tabuľke pôjdeme hore,“ uviedol Vandas.

S výplatami problém nebol

V popradskej kabíne sa stretol s viacerými spoluhráčmi, ktorých dobre pozná.

„Ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. Chlapci ma medzi sebou privítali, trochu si ma doberali a ja som sa zasmial. Bolo to super,“ skonštatoval Vandas, ktorý vníma pozitívne aj fakt, že v Poprade hrá veľa odchovancov klubu.

„Je to určite pozitívum, keď hráte doma, vždy do toho dáte viac srdca. Na druhej strane, všetci sme profesionáli a každý by mal odviesť maximum pre klub, kde podpíše zmluvu. Nie sme už v mládežníckych tímoch, ale u mužov a je to naša práca.“

S Popradom by Vandas rád dosiahol na najvyššie priečky a pomôcť k tomu chce svojimi gólmi.

„Všade, kde hrám, myslím na zisk titulu a robím všetko pre to, aby sa mi darilo aj z hľadiska produktivity. Je to všetko skĺbené, ak sa darí hráčom, bude sa dariť aj mužstvu. Čím viac gólov v zápase dáte, tým väčšia šanca na víťazstvo.“

V bratislavskom Slovane, z ktorého popradský rodák prišiel, rozbehol sezónu po individuálnej stránke veľmi dobre.

„Slovan je pre mňa už uzavretá kapitola. Zázemie aj podmienky tam boli veľmi dobré, výplaty fungovali. Čo sa týkalo mojej produktivity, nečakal som pred sezónou, že sa mi bude až tak dobre dariť, ale musíte si vždy veriť a stále strieľať na bránu, pretože nikdy neviete, kedy to tam padne,“ pousmial sa Vandas.