V kauze Veľký Slavkov sa uskutoční ďalšie pojednávanie

Tentoraz ide o úhradu údajnej škody takmer 16 miliónov, plus úrok z omeškania.

15. okt 2019 o 12:08 TASR

VEĽKÝ SLAVKOV, PREŠOV. V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond (SPF) žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, sa v pondelok 21. októbra uskutoční pojednávanie na Okresnom súde v Prešove, informoval hovorca SPF Martin Kormoš.

"Pojednávanie bolo vytýčené v jednom zo sporov, ktoré sú v predmetnej kauze vedené voči SPF. Tentoraz ide o spor so spoločnosťou Digital Floor Ltd o zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur, plus úrok z omeškania od roku 2008," uviedla generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s tým, že pojednávania sa vzhľadom na jeho dôležitosť zúčastní aj osobne.

O čo ide v spore

Podľa Kormoša ide o súdne spory z titulu údajne zmarenej investície OKKO G.E.R.

"Ich podstata spočíva v tom, že z nezáväzného oznámenia SPF, ako sa postupuje pri predaji pozemkov, spoločnosti AR Park, s. r. o., a ARent, a. s., odvodzujú, že išlo o záväzný prísľub k odpredaju pozemkov, ktorý SPF nesplnil. Tým, že fond následne pozemky vydal reštituentom, mal spoločnostiam spôsobiť škodu spočívajúcu v zmarení investície podnikateľského zámeru," vysvetlil Kormoš.

Ani jeden z troch sporov týkajúcich sa týchto nárokov, ktoré SPF považuje za fiktívne, zatiaľ nebol právoplatne ukončený.

"Rozsudkom z 9. apríla 2019 Okresný súd Prešov rozhodol o jednej z pohľadávok vo výške viac ako 23 milión eur s príslušenstvom tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol," dodal Kormoš.