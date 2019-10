Na stanici Poprad-Tatry prišiel muž o život po zrážke s vlakom

Pohyboval sa tam, kde nemal.

21. okt 2019 o 13:47 TASR

POPRAD. Pri zrážke s vlakom na stanici Poprad-Tatry zahynul jeden muž, informoval hovorca železníc Michal Lukáč.

Smrteľná nehoda nastala v pondelok v noci o 3.35 hod.

Muž sa neoprávnene pohyboval v priechodnom priereze koľaje.

„Keďže odstraňovanie následkov nehody v stanici trvá, vlaky v stanici jazdia po druhej traťovej koľaji rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu," upozornil v pondelok v priebehu dňa hovorca.

ŽSR opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!" je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí však dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.