Poprad zohnal nového trénera rýchlo, stal sa ním Mikula

V realizačnom tíme ostávajú Ján Šimko, Stanislav Salát a Juraj Bondra.

27. okt 2019 o 15:45 SITA

POPRAD. Novým trénerom hokejového tímu HK Poprad sa stal Peter Mikula. Vo funkcii vystriedal Františka Štolca, ktorý sa rozhodol abdikovať po slede neuspokojivých výsledkov a výkonov, ktoré vyvrcholili piatkovou prehrou na ľade Budapešti 3:7.

Popradčania pod vedením Štolca nazbierali v 15 kolách Tipsport ligy iba 17 bodov a v tabuľke im patrí až 11. priečka. Informuje o tom oficiálny portál klubu HK Poprad.

Pricestoval skoro ráno

Niekdajší tréner Zvolena a Žiliny Mikula pricestoval do Popradu už v nedeľu v skorých ranných hodinách, aby sa zvítal s tímom a zároveň si mohol pozrieť dopoludňajší tréning, ktorý "kamzíci" absolvovali pod taktovkou dočasných trénerov.

"Mal som zdravotné problémy, no počítal som s tým, že keď sa vyliečim, ešte by som chcel v hokeji pôsobiť. Nikde som nepovedal, že hokej robiť nechcem, a tak som čakal. Nakoniec som sa dočkal a včera som bol oslovený pánom Jurinyim. Všetci vieme, že pozícia Popradu nie je veľmi ideálna. Chcem priložiť ruku k dielu, aby sa predsezónne prognózy a ambície Popradu nakoniec splnili. Niekoľkých chalanov v kabíne poznám, no budem potrebovať čas sa so všetkým zoznámiť, keďže väčšinou som chodieval do Popradu ako súper, nie ako jeho tréner. V najbližších týždňoch zanalyzujeme problémy a budeme sa snažiť stavať na tom, čo je zatiaľ na našej hre pozitívne,“objasnil Peter Mikula, ktorý v sezónach 2000/01 a 2012/2013 slávil na lavičke Zvolena extraligový titul.

Ani 24 hodín

Angažovanie nového trénera netrvalo manažmentu HK Poprad ani 24 hodín.

Ihneď po abdikovaní bývalého trénera riaditeľ klubu, Ľudovít Jurinyi, rozhodil siete s cieľom nájsť na trhu vhodného trénera, ktorý by dokázal dostať "kamzíkov" na priečky, ktoré očakáva vedenie a aj fanúšikovia.

"Po ukončení spolupráce s hlavným trénerom sme aktívne hľadali náhradu. Prebehlo veľa telefonátov a v hre boli aj zahraniční tréneri, ktorí však pre rôzne dôvody nemohli ponuku prijať. Nakoniec sme sa dohodli s pánom trénerom Mikulom, u ktorého veríme, že prinesie potrebný impulz do nášho mužstva a využije jeho potenciál. Má skúsenosti s extraligou, čo v konečnom dôsledku zavážilo,“ komentoval príchod nového lodivoda Ľudovít Jurinyi.

V realizačnom tíme ostávajú pôsobiť na svojich pozíciách Ján Šimko, Stanislav Salát a Juraj Bondra.