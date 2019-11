Charita mala pri verejnom obstarávaní diskriminovať uchádzačov. Bráni sa, žaluje štát

Namiesto všetkých peňazí dostala pokutu.

7. nov 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská katolícka charita (SpKCH) v Spišskej Novej Vsi sa ešte vlani pustila do výstavby špeciálnej materskej školy na sídlisku Tarča.

V septembri tam nastúpilo deväť detí s rôznym postihnutím.

Išlo o projekt financovaný z eurofondov.

Po ukončení stavby však prišlo nemilé prekvapenie.

Charita, ako zriaďovateľ škôlky, vraj mala pri podmienkach verejného obstarávania na stavebné práce diskriminovať uchádzačov.

Príspevok na projekt nedostane v plnej výške, navyše dostala aj pokutu, s ktorou nesúhlasí. Podala žalobu na štát.

Škôlku postavili za deväť mesiacov

Spišská katolícka charita už dvadsať rokov prevádzkuje Špeciálnu základnú školu sv. M. M. Kolbeho na Tarči. Chodia tam deti od ôsmich rokov.

Už niekoľko rokov mali zámer postaviť ku škole aj škôlku.

Začiatkom roka 2016 sa zapojili do výzvy, ktorá riešila zvýšenie kapacít materských škôl.

Svoj projektový zámer predložili v januári 2017 riadiacemu orgánu, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na jeseň 2017 im žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili, v decembri podpísali žiadosť o jeho poskytnutie.

Od januára do augusta 2018 prebiehal proces výberového konania na dodávateľa stavebných prác.

V auguste 2018 úspešný uchádzač stavenisko prevzal, v máji 2019 práce ukončil.

Nová škôlka bola zaradená do siete škôl, od septembra 2019 tam nastúpilo prvých deväť detí. Kapacita je 19.

Čo sa týka financií na výstavbu škôlky, rozpočet bol pripravený na 217 558 eur.

Z ministerstva pôdohospodárstva malo prísť v rámci projektu 127 300 eur, z toho 5 percent hradila charita, išlo o 6 365 eur.

Práce navyše boli hradené mimo projektu zo zdrojov SpKCH.

K dnešnému dňu je stav takýto. Náklady sú vo výške 224 650 eur. Z ministerstva im uhradili 29 410 eur. Podľa platnej zmluvy by im mali v rámci projektu z ministerstva doplatiť ešte 97 890 eur.

Keďže však SpKCH bola uznaná pokuta vo výške 25 percent z celkovej projektovanej sumy, na účet charity príde o takmer 37-tisíc eur menej.

Summa summarum teda dostanú nejakých 60-tisíc eur.

Záväzky uhradili, údajne diskriminovali

Ako uviedol diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček, celú výstavbu škôlky financovali zatiaľ z vlastných zdrojov a všetky záväzky voči dodávateľovi prác majú uhradené.

„Skoro 40-tisíc eur sme zaplatili len na DPH. My sme zaplatiť museli, ak nie, je to trestný čin. Dostali sme však len 29-tisíc eur. Zatiaľ na nás štát zarobil. Veľa sa hovorí o čerpaní štrukturálnych fondov, vraj Slovensko stále málo čerpá. Pri týchto skúsenostiach, keď sme do projektu vrazili vyše 200-tisíc eur, sa nečudujem, že to ľudí odrádza,“ zamyslel sa Vilček.

Dôvod, prečo charita dostane menej peňazí, je problémové verejné obstarávanie. Presnejšie podmienky, ktoré v ňom zadefinovala.