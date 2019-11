Strecha bytovky v Krompachoch sa zrútila. O bývanie prišlo osemdesiat ľudí

Nikto sa nezranil, mesto chystá stany.

7. nov 2019 o 13:57 Mária Šimoňáková

KROMPACHY. Strecha bytovky na Hornádskej ulici v Krompachoch sa v noci zo stredy na štvrtok prepadla. Pod jej ťarchou sa naklonila aj časť múru.

Na ulici skončilo trinásť rodín. O strechu nad hlavou prišlo takmer osemdesiat ľudí.

Mesto pre ľudí pripravuje stany. Pád strechy si nevyžiadal žiadnych zranených.

Podľa statika môže naklonená časť múra so sebou stiahnuť aj zvyšok stavby.

O druhej nadránom vybiehali na ulicu

„Ešte v stredu bol ten múr normálny. Nebol naklonený. Boli asi dve hodiny nadránom. Spali sme a zrazu sme to počuli. Utekali sme všetci von. Deti som brala bosé, ani veci som im nevzala. Všetko ostalo v izbe. Máme len to, čo máme na sebe. Odvtedy sme von,“ priblížila mladá mamička.

Bývala s rodinou v tej časti bytovky, v ktorej sa pri páde strechy naklonil aj múr. V tejto časti bytovky bývalo zhruba 12 ľudí.

„Neviem, kam pôjdeme. Nemáme si za čo byty kúpiť nové. Beriem len holé prídavky a za 50 eur si nepostavím izbu,“ zdôraznila Krompašanka.

Aj rodina Ondreja Pokutu musela v noci nedobrovoľne opustiť svoje bývanie.

„Už sme spali. Zrazu strechy pukali. Utekali sme von, aj s deťmi. Niektorí majú osem, niektorí aj deväť detí. Bolo to strašné. Deti plakali. Utekali ku rodinám, ktoré tu mali. My, muži a ženy, sme ostali von. Ešte sa také nič nestalo,“ uviedol Pokuta.

Podľa Ondreja boli strechy už dávno zhnité. „A boli aj múry mokré. Keď boli záplavy, mali sme všetko mokré. Tie domy sú aj staré, spadnú samy. Ťažko sa tu dá bývať. Neviem, kam pôjdeme túto noc. Musia nám pomôcť,“ zdôraznil Ondrej.

Priamo na Hornádskej ulici, v susedstve bytoviek, sa nachádza aj komunitné centrum (KC). Tu sa postarali najmä o deti z bytoviek.

„Ráno o pol ôsmej sme s kolegyňou zisťovali aktuálnu situáciu a už sme brali aj deti. Poskytli sme im čaj a chlieb s maslom, lekvárom a nutelou. Pre matky sme mali zabezpečené mlieko, aj nejaké oblečenie pre deti,“ informovala pracovníčka KC Marcela Horváthová.

Mesto poskytlo jedlo, oblečenie, požiadalo o stany

Primátorka mesta Iveta Rušinová (nez.) bola na Hornádskej ulici ešte skoro ráno.

Podľa nej obyvatelia bytoviek mali informácie o tom, že sa niečo deje, už začiatkom týždňa. Náznaky, že strecha padá, boli už v stredu.

Mesto zvolalo krízový štáb, požiadalo o pomoc príslušný okresný úrad.

„V prvom rade sme zabezpečili teplé jedlo a stany s lôžkami. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc cez úrad práce. Bol tu aj zástupca ministerstva vnútra, kontaktovali sme aj úrad splnomocnenca. Pomoc ponúkol aj Červený kríž. Ako budeme ďalej postupovať, neviem v tejto chvíli povedať,“ priblížila primátorka mesta.

Deti, ktoré navštevujú školu, majú jedlo počas dňa zabezpečené. Pre menšie deti je strava v KC. Sem prídu aj školáci po škole.

„Uvidíme, ako sa nám podarí stany postaviť. Či ešte dnes alebo zajtra. Len čo prídu, budeme na tom pracovať,“ doplnila Rušinová.

Bytovky na Hornádskej ulici v súčasnosti zväčša obývajú ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Domy nie sú majetkom mesta, sú v súkromnom vlastníctve.

Poškodené rodiny očakávajú od mesta pomoc s novým bývaním. Podľa slov primátorky to však nie je jednoduché.

„Mesto nemôže opravovať súkromné bytovky z mestských peňazí. Bolo by to porušenie zákona a to neurobím. Pomôžeme, ale ľudia si musia pomôcť aj sami. Každý, kto býva v tomto štáte, je povinný chrániť si svoje nehnuteľnosti,“ zdôraznila primátorka.

Vyriešiť ich bytovú situáciu dlhodobo mesto nemôže.

Na ulici už v minulosti malo v pláne stavať bytovky nižšieho štandardu, avšak po povodniach v roku 2010 bolo územie vyhlásené za záplavové pásmo.

Pozemky mesta sú práve v tomto pásme. Stavať sa tu nedá.

O bytovky sa obyvatelia nestarali

Pred dvanástimi rokmi boli bytovky na Hornádskej ulici ešte v dobrom stave.

„Ľudia, ktorí tu bývali, sa o ne starali. Súčasní obyvatelia sa sem presťahovali z inej časti mesta. Bývali v Baníckej štvrti, na sídlisku, ktoré totálne zdevastovali. My sme ho nakoniec aj zbúrali. Svojom nečinnosťou a nestaraním sa bytovkám nepomohli. Polovica z bytových domov má rozbité okná, niektoré časti sú zbúrané, domy vybývané,“ priblížila primátorka.

Potvrdila, že obyvateľov bytoviek vyzývali, aby sa o svoje obydlia starali, nestalo sa tak.

Naopak, niektorí si svoje byty postupne rozoberali.

„Stužujúce prvky v strechách boli zlikvidované. Sú to oceľové prvky, asi im to bolo prednejšie, že za ne dostali nejaký cent alebo euro. Rovnako aj drevo. Neviem, či bolo vyrezané, ale treba sa o neho starať. Nestarali sa. Drevo odhnilo, odišlo. O nehnuteľnosť sa musí človek starať,“ reagovala krompašská primátorka.

Statik: Môže nastať reťazová reakcia

Na Hornádsku ulicu sa vo štvrtok dopoludnia prišiel pozrieť aj statik.

„Vstupovať so budovy je možné len v jej prvej časti, kde nie sú steny naklonené. Stav je zlý. Predpokladám, že je to samodeštrukcia, v kombinácii faktorov, ktoré vplývali na tento objekt počas jeho životnosti. Hlavne poveternostné vplyvy a zub času ukázali to, že nastali defekty, ktoré súvisia s týmto stavom,“ informoval statik Ladislav Labis.

Podľa neho si ľudia môžu vziať z objektu osobné veci, ale veľmi rýchlo.

„To, čo je teraz naklonené, môže zobrať ostatok so sebou a môže nastať reťazová reakcia,“ uviedol na margo nakloneného múru.

Rovnaký problém podľa neho môže nastať aj pri okolitých stavbách. Bytovky majú viac ako sto rokov.

Na otázku, či pád strechy mohlo spôsobiť aj „vybývanie“ bytoviek, odpovedal: „Termín vybývaný vznikol v tejto republike a nikde inde nefunguje. Neviem, či neboli niektoré stužujúce prvky povyberané, čím prestali plniť svoju funkciu. Ale hlavné je to, že celú horizontálnu časť zabezpečovala najmä strešná konštrukcia, a keď tá sa nejakým spôsobom porušila, nemalo to čo držať pokope. Dochádzalo k vydutiu nosných prvkov a stien.“

Ako dodal, riešením je odstránenie najmä horného podlažia.

Musí sa urobiť nová stropná konštrukcia, musí sa vymurovať a postaviť aj nová strešná konštrukcia.

Vyžaduje si to však podrobnú diagnostiku a projektovú dokumentáciu.

„Je šťastie, že to bolo spôsobené len vetrom a nie snehom. Lebo ten defekt by bol zložitejší a možno by nastal aj nejaký problém s primárnym ohrozením ľudí,“ dodal statik.