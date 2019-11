Na Spiši pozorovali vo voľnej prírode losie mláďa. Neprežilo

Výskyt losa mokraďového je na východe Slovenska raritou.

7. nov 2019 o 19:02 TASR

MNÍŠEK NAD HNILCOM. Mláďa samičky losa, ktoré v utorok 5. novembra objavili vo voľnej prírode na rozhraní katastrálnych území obcí Mníšek nad Hnilcom a Smolnícka Huta v okrese Gelnica, pred štvrtkovým prevozom do zvernice uhynulo.

Zoológ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR zo Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Jozef Kormančík povedal, že výskyt losa v tejto oblasti je raritou.

Pracovníkov ŠOP k zvieraťu privolal poľovník, ktorý je zároveň starostom Mníška nad Hnilcom Ľudovít Kujnisch.

Losa nevideli roky

„Kedysi dávno losy obývali aj toto územie, ale už roky rokúce nie. Pre každého je záhadou, odkiaľ mohol prísť. Losy sú v Poľsku, pri Nitre, ale tu poblízku ich nikto nechová, aby mohol ujsť z nejakej zvernice. Nemal žiadnu značku, čiže to vyzerá tak, že bol naozaj prírodný a nie z chovu," povedal.

Vidieť losa na Slovensku vo voľnej prírode bol pre neho zážitok, preto si ho aj odfotil.

„To mláďa sa pohybovalo samotné na malom území, nebolo schopné postarať sa o seba. Zranené evidentne nebolo, lebo stálo na nohách v lesnom jarčeku. Ale je veľká pravdepodobnosť, že s ním niečo nebolo v poriadku. Mohlo mať aj teplotu a tam sa možno chladilo," povedal Kujnisch.

Zrejme prišlo z Poľska

Podľa slov Kormančíka sa los na toto územie dostal s najväčšou pravdepodobnosťou z Poľska spolu s matkou.

„Keď sme mu hľadali umiestnenie, dozvedel som sa, že uplynulý víkend videli vo Volovských vrchoch dospelú losicu s mláďaťom, cez hrebeň je to len zopár kilometrov. Na 99 percent je to ten istý, nestáva sa, že by sme tu dvadsať rokov nevideli losa a zrazu by tu boli dve skupinky," uviedol s tým, že mláďa zrejme neuhynulo pre vyčerpanie.

Neprijímalo potravu. „V stredu večer sme mu tam nanosili konáre vŕby s listami a iné, ale ráno sme videli, že sa ich ani nedotklo," dodal.

Zrejme išlo o tohoročné mláďa, ktoré veľkosťou zodpovedalo dospelej jelenici.

V posledných rokoch podľa jeho slov nemajú žiadne informácie o pohybe losa v tejto oblasti.

„Vo voľnej prírode sú na Slovensku niekedy spozorované migrujúce jedince, ale na strednom Slovensku, nie tu. Pre nás je to určite rarita," dodal.

Kormančík uzavrel, že aj keď je los mokraďový chráneným živočíchom, je to poľovná zver, a preto o ďalšom postupe s uhynutým zvieraťom rozhodne príslušné poľovnícke združenie.