Mesto Vysoké Tatry chce zvýšiť daň z ubytovania. Podnikatelia sú skeptickí

Do mestskej kasy by to prinieslo až o 700-tisíc eur viac.

11. nov 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

Mestský úrad v Starom Smokovci. Z dielne mesta vzišiel návrh zvýšiť daň z ubytovania. (Zdroj: Mária Šimoňáková)