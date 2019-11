Pri Levoči našli uhynuté diviaky, podľa poľovníkov boli otrávené

Za dva mesiace evidujú trinásť takýchto prípadov.

11. nov 2019 o 13:01 Mária Šimoňáková

Prípad z víkendu, uhynutá diviačica pri ceste do Levoče. (Zdroj: Archív Poľovníckeho združenia Levoča)

LEVOČA. Pri Levoči našli cez víkend v kanáli pri ceste uhynuté diviaky. Poľovníci tam objavili diviačicu s mladým diviakom. Druhé mláďa našli o kúsok ďalej.

Zvieratá boli s najväčšou pravdepodobnosťou otrávené.

Za posledné dva mesiace evidujú poľovníci trinásť takýchto prípadov. Podali trestné oznámenie. Prípad rieši polícia.

Podľa predsedu Poľovníckeho združenia (PZ) Levoča Ľubomíra Viru ľudia nachádzajú uhynuté zvieratá v kríkoch za mestom, v časti Kačeľak za Novým dvorom.

„Po oznámení ideme na miesto a likvidujeme ich, ale tých mŕtvych zvierat je troška viacej. Robíme, čo môžeme, ale nemôžeme byť na všetkých miestach a mať oči otvorené, kto to urobil a čo sa udialo,“ uviedol Vira.

Otrava spôsobila smrť do hodiny

Ako zdôraznil, takéto prípady evidovali aj v minulosti.

Pri tom poslednom z uplynulého víkendu malo zviera zlomenú nohu, čo pravdepodobne spôsobil náraz auta, keďže sa zviera našlo v kanáli pri ceste.

„Navonok bola len noha zlomená, mohlo ju buchnúť auto. To však nebola hlavná príčina úhynu. Tá diviačica už nemala silu dôjsť do odtokovej časti okolo cesty. Malého diviačika museli zraziť a ešte ho položiť k veľkej diviačici. Nemáme však pochybnosti, že boli otrávené, a to takou látkou, ktorá im možno za hodinu dokáže spôsobiť smrť. Taká je silná,“ zdôraznil Vira.

Hneď na mieste poľovníci zviera otvorili. To, čo objavili, ich nemilo prekvapilo.