V Ždiari vyhlásili pre popadané stromy mimoriadnu situáciu

Hlavnú cestu na Poľsko sa podarilo sprejazdniť.

13. nov 2019 o 7:38 (aktualizované 13. nov 2019 o 9:20) TASR, Martin Belej

Správu aktualizujeme

ŽDIAR. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami.

Množstvo popadaných stromov zatarasilo miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Tatranskú Javorinu a Poľsko, ktorú sa však okolo tretej nadránom podarilo sprejazdniť.

Potvrdil to starosta obce Pavel Bekeš.

S popadanými stromami na ceste v úseku Ždiar - Podspády bojujú už od utorkového večera. Cesta bola dlhší čas neprejazdná.

V tatranskej oblasti bola v utorok večer a v noci silná víchrica, podľa portálu imeteo.sk dosiahli nárazy vetra na hraničnom Kasprovom vrchu zo severnej strany rýchlosť až 192 km/h.

Hasiči v nasadení

"Vietor začal fúkať už v utorok poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti Príslop, kde poškodili aj elektrické vedenie. Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo stromov aj na hlavnú cestu. U nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a tam je to stále neprejazdné," priblížil situáciu Bekeš.

Dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove doplnil, že prvý výjazd mali hlásený v utorok krátko pred 19. hodinou, keď popadali stromy na štátnu cestu I/66.

"Cesta bola neprejazdná takmer do 3. hodiny, na sprejazdnení pracovali ôsmi príslušníci HaZZ z Kežmarku a Popradu a štyria dobrovoľníci zo Ždiaru, ktorí pomocou motorových píl odstraňovali popadané stromy z vozovky," uviedol operačný dôstojník

Okolo jednej po polnoci pomáhali hasiči z Kežmarku aj pri čiastočne strhnutej streche jedného z rodinných domov v Ždiari.

Zároveň niekoľko stromov spadlo aj na cestu za Vikartovcami smerom na Šuňavu v okrese Poprad, na ich odstraňovali pracovalo niekoľko dobrovoľných hasičov z Vikartoviec a Liptovskej Tepličky.

Padlo množstvo stromov

Starosta Ždiaru odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy.

"Škody budú veľké aj na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra. Čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené," doplnil Bekeš.

Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na odstránení porúch.

"Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň," dodal na záver Bekeš.

V Javorine bez elektriny

Aktuálne sú stále bez elektrickej energie obyvatelia prihraničnej obce Tatranská Javorina.

Starostka Alena Pitoňáková uviedla, že zatiaľ nebolo nutné vyhlásiť mimoriadnu situáciu, keďže škody na majetku nezaznamenali.

"Problémy boli v časti Príslop, kde spadnuté stromy pretrhli vedenie, a tak sú všetky naše obecné časti bez elektriny. Situáciu sa ale pokúšame čo najskôr vyriešiť a do hodiny by mohlo byť jasnejšie, ako budeme postupovať. Dúfame, že to čo najskôr odstránia," uviedla.

Bez elektriny sú obyvatelia od utorka od 18. hodiny.

Starostka verí, že situáciu nezhorší dážď, ktorý je v oblasti dosť intenzívny a hladiny riek a potokov sa začínajú dvíhať.

Škody majú aj štátne lesy

Škody po silnom vetre už monitorujú aj lesníci, Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku informovala, že najviac stromov spadlo na Orave a práve v okolí Tatranskej Javoriny a Ždiaru.

"Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z Oravíc a Habovky. Nepriechodná bola Javorová dolina, tú sa už podarilo sprejazdniť, do Bielovodskej doliny šli naši pracovníci teraz. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali radšej na iné dni," upozornila Petránová s tým, že rozsah škôd na lesnom poraste zatiaľ nevyčíslili.