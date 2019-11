Profesionáli v Prielome Hornádu likvidovali hrádzu z odpadu a dreva

V sobotu nastupujú dobrovoľníci a pokračujú v čistení Raja od naplavenín.

29. nov 2019 o 16:44 Mária Šimoňáková

LETANOVCE. V piatok začali ochranári spolu s Horskou záchrannou službou a dobrovoľnými hasičmi s upratovaním Prielomu Hornádu v Slovenskom raji.

Ten ostal po poslednej veľkej vode doslova zasypaný odpadom.

Čistilo sa priamo v srdci Prielomu Hornádu, neďaleko Letanovského mlyna, v zóne A, teda v najprísnejšom stupni ochrany.

Prerezávali sa hrádze s naplavenými brvnami, najskôr však k slovu prišli vrecia s odpadom.

Odpad splavovali po rieke

„Na úzkom mieste spriečilo brvná, ťažko odhadnúť hrúbku niekoľkometrovej prekážky. Ráno sa vyčistila hrádza od plastov a teraz sa tie drevá pomaly prerezávajú a posielajú sa po vode dole,“ priblížil riaditeľ Správy národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Brvná naplavilo z národného parku aj z úseku nad ním.

Vytvorili minimálne dve hrádze v Prielome Hornádu.

„Hornád tečie lúkami, vrbinami, tečie porastami. Keď je veľká voda, splaví to. To nie sú len brvná, to sú dosky, všetko možné, čo sa vie spriečiť,“ vysvetlil Dražil.

Práve na týchto hrádzach, ktoré vytvorila veľká voda, skončilo aj množstvo odpadu. Plasty, papiere, textil, polystyrén a pod.

„Odpad rozhodne nie je po turistoch. Sem-tam vidíme pri chodníku niečo, ten odpad naplavilo z obcí nad národným parkom. Hornád je zašpinený od toku až po vstup do Raja. Odpad je na lúkach, vrbinách, kríkoch, krovinách, každá obec vo svojom katastri si vyčistí neporiadok sama,“ uviedol riaditeľ správy národného parku.

Odpad, ktorý v Prielome Hornádu skončil, pochádza práve z obcí nad národným parkom.

Obce si už postupne čistia svoje územie.

Dražil uviedol, že čo sa týka lokality Prielomu Hornádu a odpadu v ňom, ide o najhoršiu situáciu za posledné roky.

Pílili brvná, likvidovali hrádzu

V piatok nad Letanovským mlynom pracovalo zhruba 30 chlapov.

Ich pracovnými nástrojmi boli najmä laná, karabíny a motorové píly.

Bola to odborná a náročná práca, ktorá so sebou niesla aj isté riziká.

Práce prebiehali pod odborným okom profesionálov z Horskej záchrannej služby Slovenský raj.

Ako uviedol náčelník HZS Ivan Krajčír, najprv bolo potrebné miesto, kde práce prebiehali zaistiť a zabezpečiť.