Dankov kritik Peter Dujava: Iba osem ľudí delí mesto Poprad od kritickej hranice

3. dec 2019 o 0:00 Michal Frank

POPRAD. Klub Poprad 22 bol prvým klubom, ktorý vznikol pred rokom po voľbách v popradskom mestskom zastupiteľstve.

Vedie ho nezávislý poslanec Peter Dujava, ktorý sa uchádzal aj o post primátora mesta Poprad.

Zvíťazil Anton Danko (nezávislý, aktuálne kandidát SNS do NR SR), ktorý sa po štyroch rokoch vrátil do primátorského kresla.

V mestskom zastupiteľstve má Danko pohodlnú väčšinu, medzi jeho kritikov patria práve šiesti poslanci klubu Poprad 22.

Nový poslanec Peter Dujava mal priamo s Antonom Dankom viacero sporov. Klub, ktorému šéfuje, nemá zastúpenie v mestskej rade, nemá ani jedného predsedu komisie.

O viacerých témach týkajúcich sa popradskej samosprávy sme sa zhovárali s jeho predsedom Petrom Dujavom.

S primátorom ste mali ako poslanec viacero kontroverzií. V rámci vášho pôsobenia v samospráve ste sa nestretli s Antonom Dankom a nevydiskutovali ste si tieto veci?

„Ako predseda klubu Poprad 22 som začiatkom roka listom oslovil pána primátora, kde som ho požiadal o pravidelné stretnutia pred zastupiteľstvami, obsahom ktorých mali byť témy zastupiteľstva, o ktorých budeme rokovať. K takýmto stretávaniam nedošlo.“

Vôbec ste sa nestretli?

„Nie. Na jednom stretnutí s poslancami, vedením mesta a vedením akvaparku som pochopil, že na takéto stretnutie je potrebný záujem oboch strán.

Nemusí v tom byť osobná averzia, ale fakt, že má pohodlnú väčšinu v zastupiteľstve. Alebo je to inak? Prečo je to tak? Ako to čítate vy?

„To ja neviem. Každopádne, politiku beriem ako prácu, ktorú vykonávam a môžu tam byť vzájomné sympatie, nesympatie, ale je to politika. Keď sa pán primátor takto rozhodol a má pocit, že má svoju väčšinu, nech ju má. Ak som aj braný ako opozičný poslanec a vidím nejaké rozpory, tak vždy na ne upozorním.“

Zastupiteľstvo funguje ako stroj. Materiály prechádzajú hladko.

„Primátor mesta vedie zastupiteľstvá vysoko profesionálne. Sledujem zasadnutia v okolitých obciach a mestách, môžem to porovnať. Ako hlasujú jednotliví poslanci? Ako k tomu pristupujú? A to, že je tam veľa takých, ktorí doposiaľ nepovedali ani slovo, je ich prístup... Mám záujem niečo pre mesto urobiť a preto takto vystupujem.“

Neobávate sa inflácie Dujavu? Teda, že budete stále vystupovať, až to tí ľudia prestanú počúvať, že zasa vy?

„Vždy budem na problémy upozorňovať a zároveň ponúkať riešenia. Keď poviem, že niečo nie je v poriadku, alebo mám iný názor, tak vždy predložím pozmeňujúci materiál. Naďalej si budem svoju prácu takto vykonávať. Jednoducho, zastupiteľstvo musí mať svoju kontrolu, aj keby sme tam boli na to sami. No verím, že aj pri ostatných poslancoch sa niečo pohne, aj v tom svedomí, a nebude to takto ako doteraz.“

Prešlo už vám niečo?

„Áno, prešlo. Úsmevne však môžem povedať, že niekedy aj také návrhy, kde sa schvaľovalo niečo, kde malo mesto chyby a na tie som upozornil.“

Jednou z tém, pri ktorej ste kriticky vystupovali, bolo hospodárenie mesta. Ako ho hodnotíte ako poslanec po roku od volieb?