Zápach v Levoči: Stretnutie sa nieslo v emotívnej atmosfére

Úrad vydal regulačné opatrenie o nehnojení, udelil aj pokutu.

2. dec 2019 o 16:45 Mária Šimoňáková

Na pôde Mestského úradu v Levoči sa stretli zainteresované strany, aby riešili problém so zápachom v meste. (Zdroj: Mária Šimoňáková)

LEVOČA. Na Mestskom úrade v Levoči si v piatok za jeden stôl zasadli predstavitelia mesta, okolitých obcí, ako aj zástupca levočskej spoločnosti Tatra Agrolev, i kompetentné orgány, ktoré majú čo povedať do problematiky nepríjemného zápachu, šíriaceho sa mestom a okolím už dlhodobo.

Stretnutie inicioval prešovský župan Milan Majerský (KDH).

Konalo sa v pomerne emotívnej atmosfére, primátor mesta Miroslav Vilkovský (nezávislý) má však z neho rozporuplné dojmy.

Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP), Okresného úradu v Levoči, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Levoči, mesta Levoča, obcí Spišský Hrhov, Úloža, Harichovce, ako aj konateľ spoločnosti Tatra Agrolev Peter Kováč si vymenili názory na problém s pretrvávajúcim smradom v meste.

Kováč: Neplašte a nevytvárajte paniku

„Samozrejme, naši občania sú nespokojní, volajú nám, riešime to väčšinou cez políciu, ale nič sa tým neporieši,“ uviedol starosta obce Úloža Pavol Abrahamovský (Smer–SD).

„Pýtame sa ako zástupcovia týchto vlastníkov pôdy, čo sa vlastne aplikuje na tieto plochy? Máme pocit, že sa neaplikuje hnojovica, ale niečo iné,“ doplnil poslanec z Úlože Rastislav Šefčík (nezávislý).

Konateľ spoločnosti Tatra Agrolev povedal, aby sa ľudia nedali zavádzať.

„Dajte si to odborne vysvetliť. Neobťažujte týmito výrokmi nás. My nič nezákonné nerobíme. My robíme tak, ako káže zákon. Neplašte a nevytvárajte paniku,“ zdôraznil Kováč.

„Smrad znepríjemňuje život už nielen Levočanom, ale aj obyvateľom okolitých obcí a návštevníkom mesta. Ako je možné, že 15-tisíc ľudí v tomto meste cíti smrad? Zapácha to, kvalita života je na mizernej úrovni hlavne v dňoch, keď sa hnojí. Ako je možné, že v okolitých obciach sa taktiež znižuje kvalita života? Ľudia majú problém zastaviť na odpočívadle nad Levočou a natankovať, dať si tu obed. Návštevníci majú problém prísť do mesta v čase, keď je nahnojené. Ako je možné, že jediný pán Kováč necíti smrad a ako je možné, že tu nie je orgán, ktorý by zakázal aplikáciu takéhoto hnojiva?“ oponoval mu župan Majerský.