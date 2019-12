Kontrola nepotvrdila dezolátny stav dráhy popradského letiska

Letisko Poprad - Tatry

Letisko Poprad - Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe.

Je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.

Vlani prepravilo takmer 89-tisíc pasažierov v rámci pravidelných leteckých liniek aj charterových letov.

Už niekoľko rokov ponúka celoročné pravidelné letecké spojenie s Londýnom, a to dvakrát do týždňa, v zimnej sezóne pravidelné letecké linky do Rigy a Kyjeva.

V letnej sezóne je okrem charterových letov prevádzkovaná aj pravidelná linka z Izraela.