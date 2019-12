V Spišskej Novej Vsi dali hazardu stopku na pätnásť dní v roku

Petícia za jeho úplný zákaz pred rokmi neuspela.

11. dec 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 1. januára 2020 bude na území mesta Spišská Nová Ves zakázaný hazard počas 15 dní v roku.

Predovšetkým to bude v dňoch cirkevných a štátnych sviatkov.

Mesto využilo možnosť, ktorú zákon ponúka, aj vzhľadom na to, že v Spišskej Novej Vsi je v súčasnosti až deväť herní.

Nové mestské nariadenie prijali poslanci na ostatnom rokovaní.

Schválili ho jednomyseľne.

Podporili tak návrh kolegu Petra Bednára (nezávislý), s ktorým sa poslanci aj vedenie mesta stotožnili.

Doposiaľ bol nariadením zakázaný hazard v meste len 24. a 25. decembra a na Veľký piatok.

Od nového roka sa tento zoznam rozšíri o ďalších 12 dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovanie hazardných hier.

Ide o dni: 6. január, 11., 12. a 13. apríl, 1. a 8. máj. 5. júl, 1. a 15. september, 1. a 2. november a 26. december.

V meste je deväť herní, mali by pribúdať

Ako uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS), Novovešťania neprijali s nadšením nedávne otvorenie ďalšej z herní, ktorá je doslova „na očiach“.

Ide o herňu, ktorá sa nachádza hneď pri hlavnej ceste, v katastri mesta smerom na Smižany.

„Zrejme to bol posledný podnet, ktorým sa poslanci začali zaoberať a stotožnili sa s tým, že tých herní v meste je už dosť. A pribúda rodín, ktoré sa dostanú do vážnej situácie a hmotnej núdze. Preto sme sa poslanci aj ja s mestským nariadením stotožnili,“ priblížil spišskonovoveský primátor.

Podľa Bečarika herne neprinášajú prínos do spoločenského postavenia obyvateľov mesta.

„Týka sa to predovšetkým tých rodín, kde sú závislí ľudia od peňazí a prepadnú gamblerstvu. Neprináša to nič pozitívne. Keď poslanec Bednár prišiel s touto iniciatívou, behom dvoch týždňov sme sa tým zaoberali. Ak by sme to neschválili do konca októbra, nemohlo by nové mestské nariadenie platiť už pre rok 2020, ale až pre ten ďalší,“ priblížil primátor.

V súčasnosti je v Spišskej Novej Vsi deväť herní.

Podľa primátora, sú indície, že by sa nejaké mali ešte otvárať.

„Preto sme na ďalšom zastupiteľstve v novom roku pripravení prijať ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú otváracej doby a ďalších zákonných podmienok, týkajúcich sa obmedzení,“ informoval primátor.

Petícia za zákaz hazardu v meste nenašla podporu

V Spišskej Novej Vsi bola iniciatíva zakázať na území mesta hazard zhruba pred šiestimi rokmi.

Zákon samosprávam takýto krok umožňuje v prípade, ak sa pod petíciu vedúcu k zákazu podpíše 30 percent oprávnených voličov.

V tom čase sa petícia aj rozbehla, skončila pár stovkami podpisov.

Zákonný rámec nebol naplnený, vec upadla do zabudnutia.

Bečarik vidí možnosti samospráv na obmedzovanie hazardu za nedostatočné.

Do herne s občianskym preukazom

V januári tohto roka vstúpila do platnosti novela Zákona o hazardných hrách, ktorá prevádzkovateľom herní ukladá povinnosť preveriť každého, či sa nenachádza v registri vylúčených osôb.

Do takého registra patria poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a súhlasia so zápisom do registra, alebo ľudia, ktorí požiadajú o samovylúčenie.

Na nové mestské nariadenie sme sa pýtali aj v uliciach mesta.

„Myslím si, že je to dobré. Hranie v herniach neprináša ľuďom nič prínosné. Peniaze potom chýbajú rodinám na základné veci a trpia vtedy najmä deti. Tých dní, keď by sa v herniach nemohlo hrať, by mohlo byť pokojne aj viac. Alebo by bol možno dobrý nejaký sezónny zákaz,“ uviedla Daniela Fraňová.

„Je katastrofou, keď niekto prepadne takémuto hraniu. Poznám v blízkom okolí jednu rodinu, kde otec chodil do herne každý deň. Síce sa mu podarilo niečo málo vyhrať, ale tých prehier bolo oveľa viac. Pokiaľ viem, doteraz rodina spláca pôžičky a takýto život je veľmi ťažký,“ zamyslela sa Viktória Pavlíková.

Kaliňák ZMOS: Mestá musia hľadať kompromisy.

Podľa Michala Kaliňáka, hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska, samosprávy disponujú adekvátnymi nástrojmi nato, aby regulovali hazardné hry na svojom území.

„Pri tomto rozhodovaní však musia hľadať kompromis medzi príjmovými možnosťami samosprávy z herní a požiadavkami obyvateľov, v súvislosti s ich obmedzením. Podľa nášho názoru je dobré, ak mestá a obce nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, keďže nie sú odkázané na vôľu alebo predstavy kohokoľvek iného, kto na rozdiel od starostov, primátorov a poslancov nemá zodpovednosť za rozvoj územia a prihliadanie na potreby obyvateľov,“ uviedol Kaliňák.