Mikula: Leclerc porušil zmluvu. Spakoval si veci a odišiel, vraví

Francúz poza chrbát rokoval s iným mužstvom.

12. dec 2019 o 0:00 Patrik Fotta

POPRAD. Hokejisti HK Poprad ťahajú sedemzápasovú šnúru víťazstiev.

Pred reprezentačnou prestávkou si navyše z ľadu úradujúceho majstra priviezli tri body po výhre 2:1.

Popradčanov neoslabil ani prekvapivý odchod francúzskeho útočníka Guillaume Leclerca, ktorý nebol spokojný s herným vyťažením.

Popradský tréner Peter Mikula priblížil situáciu okolo odchodu 23-ročného útočníka, ktorý mal mať navyše zlý vplyv na ostatných spoluhráčov.

Pomohli mu hráči aj realizačný tím

V Banskej Bystrici predviedli kamzíci výborný taktický výkon, ktorý im priniesol siedme víťazstvo v rade.

„Nešli sme tam s veľkými očami ale sme veľmi radi, že sa nám podarilo natiahnuť sériu až do reprezentačnej prestávky. Prejavila sa strelecká efektivita a účelnosť, navyše sme ubránili súperove presilové hry a s výkonom aj výsledkom sme boli spokojní. Teší nás aj fakt, že prestávku strávime na slušnom piatom mieste tabuľky,“ povedal Peter Mikula.

Pod Tatry prišiel skúsený tréner koncom októbra a pod jeho vedením sa Popradčania z dvanástich odohraných stretnutí tešili z víťazstva v deviatich prípadoch.

„V šatni vládla hneď od začiatku dobrá atmosféra, ale samozrejme niektoré veci sme si takpovediac upratali. Bolo potrebné dať mužstvu tvár. Veľmi mi v tom pomohli samotní hráči a môj realizačný tím. Zatiaľ vládne s výsledkami a výkonmi maximálna spokojnosť,“ uviedol Mikula.

V ofenzíve im chýba, v obrane nie

Víťaznú šnúru odštartovali popradskí hokejisti domácim víťazstvom nad Slovanom Bratislava. Tomu predchádzal kvalitný výkon na ľade Košíc, kde zverenci trénera Mikulu prehrali tesne 1:2.

„V Košiciach sme síce prehrali, ale predviedli sme tam veľmi dobrý hokej. Napriek tomu, že to bolo bez bodového zisku, naštartovalo nás to do ďalších zápasov.“

Veľkým prekvapením bol nedávny odchod francúzskeho legionára Leclerca, ktorý v 25 zápasoch nazbieral 18 bodov (9+9). Na popradského lodivoda mladý útočník neurobil najlepší dojem.

„V ofenzíve mi chýba, v obrane mi nechýba a čo sa týka jeho vzťahu k mužstvu a kabíne nám absolútne nechýba. Na body teda prehral 1:2. Navyše môj osobný dojem z neho nebol dobrý. Mal síce šikovné ruky, ale v defenzíve často ťahal za kratší koniec. Obzvlášť, keď sa proti nemu postavil vyspelý obranca. Po príchode Američana Jacobsa som Leclerca preradil do tretieho útoku. Vzhľadom na jeho sebavedomie na seba nenechala reakcia z jeho strany dlho čakať,“ povedal Mikula.

Mal výhrady voči trénerovi aj hráčom

Leclerc sa po odchode z Popradu upísal nemeckému druholigistovi, ktorému aktuálne patrí siedma priečka.

„Svedčí to iba o tom, akým smerom sa uberá. Na druhej strane si vážim jeho odvedenú prácu v Poprade. Aj keď mal nejaké výhrady voči mne, nemusel ich mať voči hráčom. Odišiel úplne bez slova, spakoval si veci a bol preč. Viem, že sa už skôr ponúkal do iných mužstiev, agent mu hľadal nový angažmán. Následne potreboval nájsť vinníka, tak to hodil na moju hlavu. Myslím si, že sa rozhodol v porovnaní s Popradom pre druhotriedny klub. Vyriešil si to podľa seba, čo svedčí o jeho hráčskom charaktere,“ uviedol Mikula a dodal:

„Osobne si myslím, že porušil zmluvu, keďže poza chrbát vedenia klubu rokoval s iným mužstvom. V zmluve mal stanovené, že bez súhlasu klubu tak konať nemôže. V dnešnom svete to ale bohužiaľ asi takto chodí.“

Pracujú na príchode legionára

Na uvoľnené miesto v kádri už Popradčania hľadajú náhradu, ktorou by mal byť ďalší legionár.

„Máme už zopár hráčov v hľadáčiku. Chcel som priviesť jedného Čecha, ale toho napokon nepustí klub, hoci pôvodne súhlasili. Pracujeme na príchode zahraničného hráča, aj keď mám záujem aj o Slovákov, ale je ťažké sa dohodnúť. Niektoré kluby si pýtajú odstupné, takže je to trochu zložité.“

Lodivod, ktorý má na konte dva majstrovské tituly so Zvolenom, plánuje káder pred play-off posilniť.

„Myslím si, že zmeny sa chystajú aj v iných kluboch, ktoré majú voľné miesta na súpiskách. Samozrejme aj my už uvažujeme o posilnení, keďže Poprad má určitú predstavu o umiestnení vzhľadom na minulú veľmi dobrú sezónu a konečné štvrté miesto. Vieme, kde máme rezervy a pokiaľ sa na trhu vyskytne niečo zaujímavé, budeme reagovať v rámci možností nášho rozpočtu,“ skonštatoval Mikula.