Jelene sa už nebudú prechádzať medzi domami. Presťahovali ich do Česka

V Tatrách riešia chronický problém.

13. dec 2019 o 14:46 Monika Almášiová

TATRANSKÁ LOMNICA. Štátnym lesom TANAP-u sa počas stredy a štvrtka podarilo odchytiť dva jelene a tri jelenice, ktoré si navykli navštevovať intravilány tatranských osád.

Svoj nový domov nájdu v susednom Česku.

Neboli to prvé jedince žijúce na miestach ľudských obydlí, ktoré lesníci takto odchytili.

Za posledné tri roky ich bolo dokopy jedenásť, informovali Štátne lesy TANAP-u na svojej webovej stránke.

Doteraz našli svoj nový domov vždy vo zvernici v Tatranskej Javorine, v tomto prípade to však bude inak.

„Vzhľadom na to, že viaceré jedince sa zvykli vracať na miesta odchytu, tentoraz sme sa rozhodli, že ich prevezieme do zvernice v Česku,“ vysvetlil zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Bezpečnosť domácich a návštevníkov hôr

Podobne ako v predošlých prípadoch, zvieratá aj teraz uspal Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, asistovali mu odborníci zo Štátnych lesov TANAP-u.

Hlavným dôvodom, prečo sa jelene so zmeneným správaním rozhodli lesníci presťahovať, bola bezpečnosť domácich obyvateľov i návštevníkov, ktorí práve počas zimnej sezóny prichádzajú do Vysokých Tatier vo väčších počtoch.

„Už skôr sme avizovali, že problémové jedince sa pokúsime odchytiť a umiestniť ich do zverníc. Myslím si, že tým aspoň trošku odľahne aj tomuto prostrediu, pretože ľudia si napríklad počas prechádzok so psom museli dávať pozor na to, čo zver urobí. Mali sme viacero prípadov, keď jelenica vyštartovala proti psovi a jeho majiteľ pri tom utŕžil pár kopancov,“ dodal zoológ.

Nekŕmiť

Odchytom sa takisto eliminovalo riziko stretu týchto jedincov s motorovými vozidlami, ktoré by mohlo mať fatálne následky pre obe strany.

Podľa zoológa sa však týmto odchytom problém s jeleňmi v intravilánoch tatranských osád úplne nevyriešil, keďže stále sa v nich pohybuje dosť raticovej zveri so zmeneným správaním.

„Tejto situácii by sa dalo vyhnúť, keby ľudia zver neprikrmovali. Netreba sa báť, aj v zime si dokáže nájsť dostatok prirodzenej potravy,“ pripomína Hybler.