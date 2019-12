Kežmarský primátor chce zvolať bezpečnostnú radu Prešovského kraja

Dôvodom je zlý technický stav mosta na Toporcerovej ulici.

18. dec 2019 o 13:11 SITA

Most na Toporcerovej ulici v Kežmarku.(Zdroj: mesto Kežmarok)

KEŽMAROK. Obchádzkové trasy pre nákladnú dopravu by mali po vyhlásení mimoriadnej situácie v Kežmarku v súvislosti so zlým stavom mosta na Toporcerovej ulici viesť pravdepodobne cez Spišskú Belú a Vysoké Tatry, ďalšia až cez Prešov.

Informovala o tom v stredu komunikačná manažérka mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová, podľa ktorej obchádzkové trasy pripravuje a oficiálne vyznačí čo najskôr Slovenská správa ciest (SSC).

Mimoriadna situácia

Mimoriadnu situáciu vyhlásil v utorok o 15.30 hod. primátor Ján Ferenčák (Smer-SD).

Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, ktorú zapríčinil zlý stavebno-technický stav mosta cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66.

Slovenská správa ciest, ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad päť ton.

Podľa primátora vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia i majetku občanov mesta.

Pomôcť by mohol kraj

Šlosárová zároveň uviedla, že obchádzkovú trasu cez mestský most na ulici Nižná brána v Kežmarku nie je možné využiť, pretože aj ten je v zlom technickom stave a prechádzať cez neho môžu len vozidlá do 11 ton.

Ďalším krokom bude v rámci riešenia situácie výstavba nového dočasného premostenia.

„Podľa slov zástupcu vlastníka mostného objektu by sa tak malo udiať do konca marca budúceho roka. Na základe mimoriadnej situácie by mala byť v rýchlejšom režime zabezpečená aj rekonštrukcia hlavného mosta cez štátnu cestu I/66,“ vysvetlila komunikačná manažérka.

Dodala tiež, že keďže situácia presahuje Kežmarský okres a zasahuje do ďalších, vedenie mesta chce iniciovať zvolanie Bezpečnostnej rady Prešovského kraja.

Most je totiž súčasťou hlavného prieťahu z Popradu na Starú Ľubovňu, no zároveň aj vstupnou bránou do kežmarskej priemyselnej zóny.

Odporúčaná obnova

Veľmi zlý technický stav mosta medzi hypermarketmi Lidl a Billa potvrdila v utorok aj hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

„Nosná konštrukcia mostného objektu v súčasnom stave spĺňa iba čiastočne základné podmienky kladené v súčasnosti platnými normami a predpismi ohľadne bezpečnosti premávky na mostných objektoch,“ uviedla s tým, že spracovateľ diagnostiky odporúča začať s prípravou rekonštrukcie alebo prestavby mosta.

Stavba si však podľa nej vyžiada pomerne vysoké náklady na vybudovanie obchádzkovej trasy.

Dodala tiež, že o zmene dopravného značenia sú informovaní aj prepravcovia, ktorých by navigačné systémy mali nasmerovať mimo tento mostný objekt.