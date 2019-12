Psom v spišskonovoveskom útulku pribudlo dvadsať búd

Podozrenia z nekalých praktík v odchyte sa nepotvrdili.

18. dec 2019 o 18:29 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dvadsať nových zateplených búdok pribudlo v Stanici pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi.

Drevo na výrobu poskytli Lesy mesta, búdy vyrobili študenti Strednej odbornej školy drevárskej.

Ako uviedol riaditeľ drevárskej školy Vladimír Jančík, mesto ich oslovilo, aby vyrobili tieto búdy.

„Vyrábali ich žiaci na odbornom výcviku spolu s pedagógmi. Sme radi, že počasie vydržalo, že nemrzne, že sme to stihli. V búdach je zateplenie polystyrénové, všetko to trvalo asi dva mesiace. Sme radi, že žiaci si to vyskúšali, lebo takto sa veľa naučia. My by sme boli najradšej, keby sme takéto búdy nemuseli vyrábať a takéto útulky na Slovensku by vôbec neboli,“ priblížil riaditeľ drevárky.

Daniela Dzurňáková, zodpovedná pracovníčka Stanice pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) a mestského útulku, sa novým búdam pre psov potešila.

Vedenie mesta aj ona poďakovala všetkým, ktorí sa na tom podieľali materiálne i sponzorsky.

Podozrenia na obchody so psami aj zápasy

Stanica sa ešte v lete stala miestom rôznych nekalých podozrení.

Hovorilo sa o hrubom zaobchádzaní so psami, nedostatočnej hygiene, dokonca o miznutí psov.

Súvisiaci článok Novoveský útulok čelí podozreniam z nekalých praktík Čítajte

Spišskonovovešťania spisovali petíciu. V nej žiadali prepustenie zamestnancov stanice.

Vedenie mesta už vtedy deklarovalo, že ak sa podozrenia potvrdia, primátor mesta prijme radikálne opatrenia.

Na porušovanie pravidiel v stanici upozornili vedúcu Danielu Dzurňákovú samotní Novovešťania.

Hneď po medializovaných informáciách prišiel o miesto jeden z pracovníkov mestskej stanice, druhý po čase dopadol rovnako.