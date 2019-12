V Tatrách vyzývajú k oslavám bez petárd a ohňostrojov

Spojili sa viaceré subjekty, upozorňujú na zákaz aj dopady.

20. dec 2019 o 9:15 SITA

VYSOKÉ TATRY. K vianočným a silvestrovským oslavám bez petárd a ohňostrojov vyzýva aj tento rok Správa Tatranského národného parku (TANAP).

Pridalo sa k nej tiež mesto Vysoké Tatry a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.

„Vyzývame ľudí k tomu, aby zachovali pokoj a nový rok si uctili nanajvýš výbuchom šampanského,“ povedal riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko.

Výzva aj do ubytovacích zariadení

Podľa neho výzva vo viacerých jazykoch putovala aj do ubytovacích zariadení v národnom parku a jeho ochrannom pásme.



„Decembrové sviatočné dni by mali byť v prvom rade o spolupatričnosti k sebe navzájom, o tolerancii k druhým, ale takisto k prírode, ktorej my ľudia dávame zabrať čoraz viac a viac. Zábavná pyrotechnika nemá s ekologickým prístupom nič spoločné,“ uvádza sa vo výzve zverejnenej na internetovej stránke mesta Vysoké Tatry.

Podľa Majka putovala osobitná výzva klientom ubytovacích zariadení, hotelov a reštaurácií.

V nej Správa TANAPu upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky a zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty je na územiach národných parkov zakázané zákonom a jeho nedodržanie je postihované finančnými pokutami.

Riziko pre zver

Správcovia rovnako pripomínajú negatívne následky pyrotechniky na prírodu.

„Vysokohorské prostredie Tatranského národného parku so svojimi údoliami a skalnými stenami poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických vĺn. Výbuchy a záblesky spôsobené zábavnou pyrotechnikou sú tak schopné prenikať na veľké vzdialenosti, pričom intenzita hluku so vzrastajúcou vzdialenosťou od jeho zdroja klesá len veľmi pomaly. U zákonom chráneného živočícha, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres s následkom nekontrolovaného správania sa. Dôsledkom takéhoto stresového správania je často útek čriedy kamzíkov do lavínových terénov, kde v prípade odtrhnutia lavíny hrozí riziko úhynu celej čriedy,“ upozorňujú ochranári.

Na vrcholoch sa už nestrieľa

Správa TANAPu nebude na sledovanie dodržiavania zákazu dozerať sama.

„Požiadali sme o súčinnosť aj štátnu políciu v Smokovci, mestskú políciu, pomôže aj dobrovoľná stráž prírody,“ povedal s tým, že situácia sa za uplynulé roky zlepšila.

„Pamätám si, keď návštevníci Tatier dokázali odpaľovať ohňostroje aj na vrcholoch Tatier, teraz to, našťastie, mnohé vysokohorské chaty rešpektujú a zakážu to, rovnako ako aj hotely,“ dodal.



Aj Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry žiada domácich aj návštevníkov zachovať v regióne pokoj.

„Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry bude propagovať oslavy bez petárd sériou fotiek zvierat na sociálnych sieťach, ako aj priamo v informačných kanceláriách či prostredníctvom slučky, ktorá sa premieta na recepciách členských zariadení,“ uviedla výkonná riaditeľka ZCR Lenka Rusnáková.

Ako povedala, združenie chcelo takýmto spôsobom prispieť k výzve.

„Vieme, že najlepšie sa komunikuje vizuálne, preto sme si pripravili niečo vlastné, v podobe príspevkov na instagrame aj v zariadeniach," dodala.



Farebné efekty s výraznou zvukovou kulisou síce počas sviatkov dokážu zaujať, správcovia najstaršieho národného parku však pripomínajú ďalšie negatívne aspekty.

„Zdraviu škodlivé splodiny, ako napríklad ťažké kovy, hluk, ktorý traumatizuje najmä zvieratá či už vo voľnej prírode, ako aj domácich miláčikov, smrad, zostávajúci neporiadok a v neposlednom rade záťaž pre naše peňaženky,“ uviedli.

Zmysluplné míňanie peňazí

Zároveň vyzvali k zmysluplnému míňaniu peňazí. Tie by namiesto ohňostrojov mohli ísť podľa nich na pomoc ľuďom v okolí.

V tejto súvislosti pripomenuli tragédiu v Prešove, kde pred dvoma týždňami vybuchol plyn v bytovom dome.

Práve v uplynulých dňoch sa viaceré mestá na Slovensku vzdali silvestrovských ohňostrojov a financie naň určené zaslali do Prešova.

Majko zároveň pripomenul, že na Slovensku sú aj mestá, ktoré už niekoľko rokov

novoročný ohňostroj nerobia vôbec.