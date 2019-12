Na hore Zvir slávili polnočnú liturgiu pod holým nebom

Veriaci chodia za nevšedným zážitkom už pravidelne.

25. dec 2019 o 13:57 Henrieta Hlinková

LITMANOVÁ. Súčasťou Vianoc sú neodmysliteľne aj polnočné bohoslužby.

Na pútnickom mieste Hora Zvir v Litmanovej sa konajú pod holým nebom a každoročne prilákajú množstvo gréckokatolíckych veriacich, ktorí slávia Veľké povečerie.

Pútnické miesto Hora Zvir, kde sa pred niekoľkými rokmi údajne zjavovala Panna Mária, sa nachádza asi 5 kilometrov od obce Litmanová (okres Stará Ľubovňa) a je najmladším pútnickým miestom Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie.

Horu Zvir navštevujú denne desiatky veriacich a výnimkou nie sú ani Vianoce.

Stovky ľudí na severovýchode Slovenska tak strávili štedrovečernú polnočnú liturgiu hlboko v lese.

„Vyzývam vás k tomu, aby sme mali otvorené srdce pre tajomstvo, ktoré sa tejto noci chce odohrať,“ privítal veriacich na začiatku slúžiaci kňaz.

Ľudia chodia pravidelne

„Chodíme tu pravidelne už niekoľko rokov, najmä kvôli atmosfére, ktorá tu vládne,“ zverili sa nám manželia zo Starej Ľubovne.

Množstvo veriacich navštevuje polnočnú pravidelne, niektorí z nich nevynechali ani jednu.

„Veľmi sa nám tu páči, sme zvyknutí na akékoľvek počasie a stále si to vychutnávame,“ dodali.

Atmosféru na polnočnej si veriaci veľmi pochvaľujú. V prírode a pod holým nebom je to iné ako v kostole.

Podľa nich neexistuje počasie, ktoré by im zabránilo vychutnať si ju v prírode. Nie je to predsa o počasí, ale o viere.

Tohtoročná polnočná liturgia bola v porovnaní s minuloročnými teplejšia a bez snehu.

„Trochu nám tu chýba sneh, sme zvyknutí na zasneženú prírodu. No aspoň nie je veľmi zima a nemrzneme tu. Sme ale pripravení aj na to, preto sme si so sebou vzali hrubé oblečenie a deky,“ hovorí pani Anna.