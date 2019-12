Pre most v Kežmarku vyhlásili v Prešovskom kraji mimoriadnu situáciu

Nákladnú dopravu čakajú obchádzky.

30. dec 2019 o 15:53 (aktualizované 30. dec 2019 o 16:51) TASR

KEŽMAROK, PREŠOV. V súvislosti so zlým stavom mosta v Kežmarku vyhlásili v pondelok pre územie Prešovského kraja mimoriadnu situáciu.

Po zasadnutí krízového štábu ju vyhlásil prednosta Okresného úradu v Prešove Emil Chlapeček (Smer-SD).

Most ponad rieku Poprad na dôležitom tranzitnom ťahu pre narušenú statiku uzavreli pre automobily nad 5 ton.

Obchádzka pre ťažkú tranzitnú dopravu meria 150 kilometrov a vedie po diaľnici D1 do Prešova, odtiaľ do Starej Ľubovne, Spišskej Belej a Kežmarku v oboch smeroch.

Provizórne premostenie rieky Poprad, ktoré by do opráv nahradilo existujúci most a vylúčilo z neho premávku, by podľa Slovenskej správy ciest malo byť dokončené do konca marca 2020.

Obchádzky zahustia dopravu

„Pre riešenie opravy mosta a do času stavby dočasného premostenia sú potrebné náhradné obchádzkové trasy, ktoré spôsobia zhustenie cestnej premávky v tatranskej oblasti a v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Bardejov a Prešov, čo môže byť spojené s ohrozením života, zdravia a majetku,"

uviedol Chlapeček s tým, že pre Prešovský kraj bola preto vyhlásená mimoriadna situácia.

Mimoriadnu situáciu mesto Kežmarok vyhlásilo už v utorok 17. decembra popoludní.

Dôvodom bol veľmi zlý technický stav spomínaného mosta cez rieku Poprad na hlavnej ceste I/66 medzi predajňami na Toporcerovej ulici.

Most je v správe Slovenskej správy ciest (SSC) a môžu cez neho prechádzať vozidlá len do hmotnosti päť ton.

Obnovu začnú najskôr o pol roka

Obnova mosta sa podľa SSC začne najskôr v druhej polovici budúceho roka.

Potvrdila to hovorkyňa SSC Lucia Karelová s tým, že už začali obstarávanie dokumentácie na stavebné povolenie pre prestavbu mosta na ceste I/66 cez rieku Poprad a zároveň pripravujú projekt dočasného premostenia.

Začiatok prestavby mosta SSC nepredpokladá skôr ako v druhej polovici 2020.

Premávku v Kežmarku v súčasnosti monitoruje a reguluje polícia.

Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, opatrenia sa týkajú prejazdu kritického úseku a dohľadu najmä na dodržiavanie zákazových dopravných značení, ktoré upravujú vjazd vozidiel do určitej hmotnosti na most.