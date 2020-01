Popradčania v Nitre prehrali o jediný gól

Víťaznú strelu si pripísal kanadský útočník Kale Kerbashian.

4. jan 2020 o 20:59 (aktualizované 4. jan 2020 o 21:33) TASR

NITRA, POPRAD. Hokejisti HK Nitra vyhrali v dueli 37. kola Tipsport Ligy nad HK Poprad 3:2.

Víťazný gól zaznamenal kanadský útočník Kale Kerbashian.

Priebeh stretnutia

Duel z kategórie šesťbodových začala lepšie Nitra. V úvodnej tretine si vypracovala niekoľko vyložených príležitostí.

Prečíslenia dvoch proti jednému, ktoré na seba individuálne zobrali Kollár a Buček, sa gólom neskončili. Najmä v druhom prípade si to pýtalo prihrávku na dobre postaveného Koyša.

Aktivita Nitry vyústila v prvom dejstve do jediného gólu. V 10. minúte vystrelil od modrej čiary Versteeg a tečovaný puk si našiel hokejku dorážajúceho Fominycha - 1:0.

V 11. minúte mohli domáci vyhrávať rozdielom dvoch gólov, keď Koyš vypracoval dobrú šancu pre aktívneho Bučeka, no ten iba vyprášil znak na hrudi Vošvrdu.

Hostia mali ojedinelú šancu v úplnom závere tretiny, ale Erving nepotrestal zaváhanie Šimbocha.

Presilová hra o dvoch hráčov v úvode druhej tretiny dala Nitre možnosť odskočiť svojmu súperovi. "Corgoňom" sa to aj podarilo a už po pár sekundách namieril presne Yellow Horn - 2:0.

Rýchle využitie presilovky ukázali aj Popradčania. V 25. minúte spoza brány hodil Preisinger puk pred Šimbochovu bránu, kde si ho nešťastne zrazil do vlastnej brány obranca Pupák.

V 38. minúte opäť podržal "kamzíkov" dobre chytajúci Vošvrda pri strele Yellow Horna.

Na začiatku tretej tretiny mal obrovskú šancu na vyrovnanie Handlovský, pred ktorým zívala takmer prázdna brána. Istému gólu zabránil šikovným zákrokom hokejkou Šimboch.

V 47. minúte sa ocitol pred Vošvrdom azda najčastejšie strieľajúci Buček, ale aj v tomto prípade bol úspešnejší český brankár.

Ten bol však bezmocný o dve minúty neskôr pri strele nekrytého Kerbashiana a Nitra znovu viedla o dva góly - 3:1.

Hostia v 53. minúte dokázali znížiť po biliardovej akcii, na konci ktorej bol Brejčák.

Poprad bol v závere aktívnejší a vypracoval si presilovú hru o dvoch hráčov.

V nej odviedli výbornú prácu ako brániaci hráči, tak aj brankár Šimboch a Poprad gól nestrelil.

Hostia v posledných sekundách síce odvolali brankára, ale po vylúčení dohrali zápas iba v piatich a Nitru už pod tlak nedostali.

Hlasy trénerov

Marián Bažány, tréner Nitry: "Som veľmi spokojný s výkonom nášho tímu proti silnému Popradu. Veľmi dobre sme ich napádali. Prvé dve tretiny sa Poprad dostal iba k šiestim strelám. Hrali sme výborne v oslabení. Blokovali sme množstvo striel, bol to výborný tímový výkon, aký sme predviedli aj na Slovane. Znovu nám vypadli nejakí hráči, ale hráči obetavým výkonom udržali víťazstvo. Sú to dôležité tri body pre nás. Chcem ešte niečo povedať, čo dusím v sebe dlho. Hokej je tvrdá hra. Keď jeden hráč zostane ležať na ľade a druhé mužstvo má puk v držaní a kontroluje ho, rozhodca nemôže odpískať a prerušiť hru len preto, že on si myslí, že je zranený. Odpíska, hráč sa postaví, ide dole z ľadu a ďalšie striedanie hrá. Tomu nerozumiem a to je jedna vec, ktorá ma rozčúlila. Už to v sebe držím dlho. Neviem, aké sú tu pravidlá, ale už sa na to nemôžem pozerať."



Peter Mikula, tréner Popradu: "Myslím si, že diváci mohli po krátkej prestávke vidieť zaujímavý hokej. Prispeli sme k tomu aj my. Rozhodla presilová hra 5 na 3. Domáci ju využili a my nie. Obe mužstvá v defenzíve vytvorili niekoľko chýb. My sme ich nevyužili, ale náš súper áno. Hlavne v druhej tretine sme sa málo tlačili do brány a mali sme málo striel. V závere zápasu sme mali šance, aby sme niečo so stavom urobili. Musím uznať, že súper veľmi dobre blokoval strely."

Štatistika HK Nitra - HK Poprad 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Góly: 10. Fominych (M. Versteeg, Pupák), 21. Yellow Horn (Kerbashian), 49. Kerbashian (Yellow Horn, M. Versteeg) - 25. Preisinger (Vandas, Kozák), 53. Brejčák (Preisinger, Handlovský). Rozhodovali: Tvrdoň, Štefik - Crman, Orolin, vylúčení: 7:6, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 3286 divákov Nitra: Šimboch - Mezei, Morrison, Pupák, M. Versteeg, S. Rácz, Kubka, A. Sloboda, Korím - Blackwater, Kerbashian, Yellow Horn - Fominych, Kollár, Scheidl - Buček, Lušňák, Koyš - Hrušík, Minárik, Csányi Poprad: Vošvrda - Kozák, D. Brejčák, Erving, Fabian, Magovac, Česánek, Králik, Božoň - Handlovský, Preisinger, Vandas - Takáč, Zagrapan, Svitana - Jacobs, Paukovček, Matúš Paločko - Matej Paločko, Bjalončík, Kundrík

Tabuľka 1. Košice 34 18 8 3 5 106:64 73 2. Banská Bystrica 34 19 6 2 7 98:64 71 3. Slovan Bratislava 35 18 5 3 9 115:71 67 4. Trenčín 34 17 4 3 10 108:78 62 5. Zvolen 34 19 0 2 13 110:86 59 6. Poprad 34 16 2 4 12 98:80 56 7. Miškovec 34 14 4 3 13 97:89 53 8. Nitra 35 14 2 6 13 88:91 52 9. Michalovce 34 13 2 6 13 90:99 49 10. Detva 34 10 2 1 21 78:119 35 11. Újbuda 35 9 2 3 21 98:134 34 12. Nové Zámky 35 8 3 2 22 84:123 32 13. Liptovský Mikuláš 34 6 2 4 22 57:129 26