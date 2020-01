Bakoš: Vladivostok je krásny. V chladničke máme pol kila kaviáru

Spišiak patrí medzi najproduktívnejších hráčov účastníka KHL.

6. jan 2020 o 12:30 Daniel Dedina

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, MOSKVA. Hokejista Martin Bakoš zažíva mimoriadne vydarenú sezónu.

Hoci jeho súčasnému klubu Admiralu Vladivostok sa momentálne v KHL, druhej najprestížnejšej súťaži na svete, nedarí tak ako v úvode ročníka, vďaka výkonom a produktivite 29-ročného rodáka zo Spišskej Novej Vsi stále živí šancu na play-off.

A keďže ide o pre našinca exotickú destináciu na ďalekom ruskom východe, Bakoš v rozhovore pre Korzár odhalil mnohé zákutia tamojšieho života.

Ako ste prežili tohtoročné vianočné sviatky?

„Tréner nám doprial trochu voľna, takže sme mohli byť doma počas Vianoc spolu. Rusi asi najviac zo všetkého prežívajú príchod Nového roka, až potom Roždestvo (pravoslávne Vianoce, ktoré podľa nášho kalendára vychádzajú na Troch kráľov, pozn. red.). Bolo to však trocha zvláštne, pretože sme ochoreli, takže sme všetci traja, manželka Paula, dcérka Ester aj ja, šli o desiatej spať. Preto popravde ani neviem povedať, ako vyzeral ohňostroj, ale v Rusku to býva vo veľkom. Od polnoci do druhej som nemohol spať, lebo sme mali svetlo v izbe.“

Ako vyzeral váš štedrovečerný stôl tisícky kilometrov od domova?

„Popri zápasoch nebolo na prípravu veľa času, ale manželka skúsila nájsť ingrediencie na naše tradičné slovenské jedlá. Mali sme aj kapustnicu. Tešil som sa, že zažijem i slávnostnú večeru s chalanmi z mužstva, ale napokon sme na ňu nešli, keďže sme ležali doma v teplotách.“

Na uskutočnení rozhovoru sme sa dohodli počas vášho tripu v okolí Moskvy, keďže časový posun je tam v porovnaní so Slovenskom len dvojhodinový. Kde sme vás zastihli?

„V moskovskej oblasti, autobusom asi 30-40 minút od Moskvy. Písal mi aj Julo Hudáček, že tam má rodinu, aby som šiel k ním. Avšak tým, že sme sa presúvali na ďalší zápas, musel som ísť s mužstvom.“

Spomínate brankára Júliusa Hudáčka, ďalšieho Slováka, ktorý žiari v KHL. Stále platí, že ste v intenzívnom kontakte?