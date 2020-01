Poprad zvíťazil nad Novými Zámkami po predĺžení

Svitana našiel časovanou prihrávkou Vandasa, ktorý sa blafákom nepomýlil.

6. jan 2020 o 19:46 (aktualizované 6. jan 2020 o 20:07) TASR

POPRAD. Hokejisti HK Poprad zvíťazili v pondelňajšom zápase 38. kola Tisport ligy na domácom ľade nad HC Micron Nové Zámky 3:2 po predĺžení.

Priebeh stretnutia

Úvodných 10 minút zápasu sa na ľade nič významné neudialo.

Divákov vytrhla zo spánku až 11. minúta, keď sa pred Pavlasa predral domáci Svitana a lišiacky po blafáku našiel medzeru medzi ležiacim brankárom a konštrukciou bránky - 1:0.

Necelých päť minút pred prvou prestávkou chyboval Preisinger a na domácu bránku sa rútil osamotený Andrisík. Jeho šancu však včasným vybehnutím zmaril Vošvrda.

Následne sa domáci predbiehali v zahadzovaní šancí. Puk niekoľkokrát nebezpečne poskakoval pred bránkoviskom Nových Zámkov.

V samom závere v úniku neuspel ani center prvého útoku "kamzíkov" Preisinger, ktorého vychytal Pavlas.

V druhej tretine šli najprv do vedenia domáci. Svitana roztočil v útočnom pásme kolotoč a prihrávkou našiel vo výbornej pozícii úplne osamoteného Takáča. Tomu zakončenie do prázdnej bránky vôbec nevyšlo, ale puk si do vlastnej siete zrazil dezorientovaný Števuliak - 2:0.

Už o dve minúty ale Nové Zámky vsietili kontaktný gól.

Štvrtá formácia Popradu dlho nevedela dostať puk z obrannej tretiny. Kľúčovú chybu pred inkasovaným gólom spravil Kundrik a Bajtek dostal puk pomedzi Vošvrdove betóny za bránkovú čiaru.

Kundrika v ďalšom priebehu stretnutia nahradil trinásty útočník domácich Králik.

Z hry pre zranenie odstúpil ešte domáci legionár Jacobs.

Tretie dejstvo bolo v réžii hostí, ktorí sa tlačili za vyrovnaním. Veľkú príležitosť Nových Zámkov spálil ich najlepší strelec Stupka.

Hosťujúci hráči sa dočkali v 53. minúte opäť po chybe Popradčanov vo vlastnom obrannom pásme.

Puk pri mantineli vybojovali Rogoň s Hruškom, ktorý ho poslal na bránku. K dorážke sa dostal osamotený Jaša a poľahky vyrovnal na 2:2.

Duel napokon dospel do predĺženia. V ňom najprv nebezpečne pohrozil Pospíšil, ale zahrmelo na opačnej strane.

Svitana našiel časovanou prihrávkou Vandasa, ktorý sa blafákom nepomýlil - 3:2.

Hlasy trénerov

Peter Mikula, tréner Popradu: "Hrali sme doma, žiadalo si to vyhrať. Pod mojím vedením to bol najhorší výkon, ako by sa mali Zámky samé zdolať. Mali sme málo aktivity, súper nás prestrieľal, vôbec sme sa netlačili do šancí. Spokojný som iba s dvomi bodmi."

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Bol to dobrý zápas vo svižnom tempe, prehrávali sme 2:0 po chybách v obrane, postupne sa nám zápas podarilo skorigovať, vyrovnali sme, ale trpeli sme na premieňaní šancí a to sa potvrdilo aj v predĺžení, keď nám po našom prečíslení dvaja na jedného ušiel hráč Popradu do samostatného nájazdu a rozhodol."

Štatistika HK Poprad - HC Micron Nové Zámky 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0) Góly: 11. Svitana (Takáč, Zagrapan), 28. Takáč (Svitana), 62. Vandas (Svitana) 30. Bajtek (Stupka), 53. Jaša (Rogoň, Hruška). Rozhodovali: Novák, Juhász Frimmel, Soltész, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1558 divákov Poprad: Vošvrda - Kozák, Brejčák, Erving, Fabian, Magovac,Česánek, Ulrych - Handlovský, Preisinger, Vandas - Takáč, Zagrapan,Svitana - Jacobs, Paukovček, Matúš Paločko - Matej Paločko, Bjalončík,Kundrik - Králik Nové Zámky: Pavlas - Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Pavúk - Stupka, Bajtek, Pospíšil - Jurík, Fábry, Obdržálek - Andrisík,Hruška, Števuliak - Rogoň, Holovič, Jaša

