Rodine zo Švedlára na Troch kráľov zhorela strecha nad hlavou

V prístavbe bývali iba pár mesiacov, zachránili si životy.

7. jan 2020 o 14:09 Mária Šimoňáková

Strecha domu vo Švedlári zhorela do tla. (Zdroj: BB)

ŠVEDLÁR. Sviatočný trojkráľový deň v obci Švedlár (okres Gelnica) pripravil rodinu Plachetkovcov o strechu nad hlavou.

Popoludní ich dom pohltili plamene. Úplne zničili strechu rodinného domu aj s prístavbou, poškodili niektoré z izieb.

Našťastie sa nikomu z päťčlennej rodiny nič nestalo. Domáci sa nevzdávajú, sú odhodlaní dať si bývanie do poriadku.

„Sedel som v kuchyni a dcéra sa prechádzala s vnučkou popred dom. Z ničoho nič prišla dovnútra a volala ma, aby som sa išiel pozrieť, ako nám dymí vzadu. Išiel som dozadu, lebo dcéra má za domom prístavbu a otvoril som zadné dvierka. No to už na mňa dymilo, už som nemohol nič robiť. Prišli hasiči, ale už sa nedalo zachrániť. Celé to zhorelo,“ spomína majiteľ domu Pavel Plachetka.

Životy si uchránili

Kuchyňa, obývačka aj spálňa sú v zlom stave. Strechy na obidvoch častiach domu skončili nenávratne v ohni.

V prednej časti domu býval Pavel so svojou manželkou, v zadnej prístavbe dcéra s manželom a malým dieťaťom.

„Sme všetci zdraví a toto nejako dáme dokopy, nejaké peniaze nasporíme. Aspoň tento predný môj dom. V zadnom dcéra bývala nejaké štyri mesiace, všetko bolo nové a zhorelo,“ doplnil Plachetka.

Obe rodiny našli dočasný domov u príbuzných. Už teraz plánujú opravu domu.

„Keď sa bude robiť nová strecha, tak to radšej dáme všetko dolu, keď už je spálená. Myslím si, že múry necháme, dáme z nich však niečo dolu a domurujeme. Chceme to teraz len zakryť plachtou, nevieme, aké bude počasie,“ priblížil plány Švedlárčan.

Pomoc rodina našla aj u známych z obce.

Tí im v utorok pomáhali s odstraňovaním zhorených sutín zo strechy domu.

Pavol odhaduje, že oprava ich vyjde na takmer 30-tisíc eur.

Vyše dvadsať hasičov hasilo štyri hodiny

Ako informoval veliteľ zásahu z hasičskej stanice vo Švedlári Richard Švarc, išlo o požiar rodinného domu a strechy prístavby.

Na mieste zasahovali piati príslušníci hasičskej stanice z Gelnice s dvoma kusmi techniky a 12 príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru z Mníška nad Hnilcom s dvoma kusmi techniky a šiesti dobrovoľní hasiči zo Švedlára.

„Požiar nám nahlásili krátko pred 16. hodinou. Pri našom príchode už tam boli dobrovoľní hasiči, naši príslušníci v dýchacích prístrojoch preskúmali objekt. Zistili, že vo vnútri sa nikto nenachádza. Strechu bolo potrebné strhnúť, keďže hrozilo úplné zrútenie strešnej konštrukcie. Zásah komplikoval aj silný mráz, trval štyri hodiny,“ doplnil Švarc.

Na mieste zásahu bol aj zisťovateľ príčin požiaru. Podľa predbežných zistení mohlo byť príčinou požiaru zle utesnené komínové teleso, od ktorého sa chytila strecha.

Pomoc poskytla aj obec

Pomocnú ruku podalo rodinám aj vedenie obce.

Podľa slov starostu Vladimíra Končíka (KDH) obec momentálne nemá voľné ubytovacie priestory, ktoré by rodinám poskytli.

„Materiálnu pomoc poskytneme, aj keď sme v nútenej správe, od obecných lesov zabezpečíme rezivo. Objednali sme na upratanie kontajner na odpad, aby sa mohol odviezť, nejaké ochranné pomôcky sme im poskytli tiež,“ zdôraznil starosta Švedlára.

Obec pre rodinu objednala aj veľké, pevné plachty, aby dom aj prístavbu dočasne prekryli a nedošlo ešte k väčšiemu znehodnoteniu obydlia.