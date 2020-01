Psa nechal vybehnúť do lesa, na druhý deň ho našiel mŕtveho

Majiteľ je presvedčený, že ho zastrelil poľovník. Padlo trestné oznámenie.

13. jan 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

DOMAŇOVCE. Milan Filip z Domaňoviec (okres Levoča) prišiel o sučku stredoázijského pastierskeho psa.

Potom, čo ju vypustil v blízkosti svojej farmy medzi Domaňovcami a Bugľovcami pri lese na výbeh, začul výstrel. Potom nasledoval ďalší.

Tušil, že to bude jeho pes. Keď vybehol na kopec, videl už len kaluž krvi.

Psa našiel aj s pomocou polície na druhý deň. Bol už mŕtvy.

Psa mu podľa neho zastrelili poľovníci.

V prípade už aj padlo trestné oznámenie.

Beky behala po okolí

Sučka Beky bola podľa majiteľa Milana súčasťou farmy od jej vzniku.

„Nebola z tých psov, čo by počúvala na slovo. Chodila so mnou po okolí, voľne behala. No neublížila nikomu, ani zver nenaháňala a stalo sa to, čo sa stalo,“ začína s rozprávaním Milan.

Ako každý deň, aj v ten osudný deň Beky po príchode na farmu vypustil z klietky.

Zvykla si odbehnúť tak na pol hodinky.

Pohybovala sa v okolí lesov. Niekedy zabehla aj do lesa.

Milan Filip ju vypúšťal iba vtedy, keď bol na farme aj on.

Nikdy nie, keď tam nebol, opisuje majiteľ psa.

Padli dva výstrely

„Psa som ešte videl, keď vbehol do lesa. Zhruba po minúte nastal výstrel a bolo počuť krik, sučka kričala. Tak som tušil, že psík bol zasiahnutý strelou. Po pár sekundách nastal druhý výstrel. Odbehol som po džíp, vyšiel hore a už som videl iba kaluž krvi. Psíka som nenašiel, s tým, že som chodil po okolí. Volal som známemu poľovníkovi, prečo psa odstrelili. Povedal, že nikto z nich tam nie je, z tých poľovníkov. Večer som sa dozvedel, že tam bol sám predseda poľovníckeho združenia. Na druhý deň boli so mnou policajti na obhliadke miesta a pes sa našiel. Už bol mŕtvy. Ležal v kŕčoch. Panva bola zasiahnutá, tak dve – tri hodinky zomieral v bolestiach,“ priblížil skon svojho psa Filip.

Mŕtveho psa odniesol k veterinárovi na pitvu.