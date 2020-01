V Spišskej Novej Vsi pripravujú svetový šampionát hokejovej osemnástky

Cieľom je návrat medzi elitu.

13. jan 2020 o 15:14 TASR

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Presne o tri mesiace odštartuje v Spišskej Novej Vsi šampionát prvej divízie MS hokejistov do 18 rokov (13.- 19. apríla).

Slováci vstúpia do domáceho turnaja s cieľom vrátiť sa do elitnej kategórie, pričom túto snahu podporil aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) organizovaním podujatia.

Šatan o návrate späť

"Keď 'osemnástka' vypadla z elitnej kategórie, začali sme pracovať na tom, aby sme ju čo najskôr vrátili späť. Organizácia tohto turnaja je jedným z krokov, ktorý by k tomu mohol pomôcť," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.

SZĽH získal v nedávnych rokoch viacero skúseností s organizáciou podujatí svetového významu.

Seniorské MS v rokoch 2011 i 2019 mali pozitívnu odozvu v IIHF, rovnako tak aj MS hráčov do 18 rokov v roku 2017 či nedávny šampionát žien do 18 rokov.

"Požiadali sme o to, no nemuseli sme o to príliš tvrdo zápasiť. Aj IIHF bola rada, že sa o takýto turnaj hlási krajina, ktorá tak dobre zvládla seniorské šampionáty. Úspešne sme zvládli aj MS hráčov do 18 rokov, nedávno aj turnaj žien do 18 rokov. Toto všetko sú plusové body pre SZĽH, ktoré sa môžu zísť aj v budúcnosti. Vlani sme mali seniorské MS a ľudia, ktorí sa na tom organizačne podieľali, sú dobre zabehnutí. Šampionát v Spišskej Novej Vsi nebude taký rozsiahly a náročný, ale určite nechceme nič podceniť. Keďže hladko prebehli seniorské MS, tak verím, že to tak bude aj v tomto prípade," poznamenal Šatan.

Ani podľa riaditeľky Organizačného výboru Anety Büdi by s organizáciou turnaja nemali byť zásadné komplikácie.

"Požiadavky IIHF sú síce na vysokej úrovni, ale federácia zároveň vie, že ich dokážeme splniť, keďže sme už zvládli viacero veľkých podujatí. IIHF z roka na rok zväčšuje svoje nároky najmä na bezpečnosť, zvlášť keď ide o mládežnícku kategóriu. Je to aj pre nás výzva, aby sme to zvládli," uviedla Büdi.

V pozícii favorita

Postup, resp. návrat do najvyššej kategórie, bude jednoznačný cieľ slovenského tímu.

Zverenci trénera Ivana Feneša by radi nadviazali na svojich predchodcov z roku 2012, ktorým sa prakticky okamžite podaril návrat medzi svetovú elitu.

V domácom prostredí budú v konkurencii Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu v pozícii favorita.

"Nevyhneme sa tomu. Bude to zaväzujúce, ale verím, že sa s tým mužstvo vyrovná. Po celý rok sú spolu, hrajú seniorskú súťaž a hokejovo rastú. Verím, že budú pripravení tak, ako si želajú ich tréneri a vlastne my všetci. Na turnajoch, kde hrá každý s každým, je veľká náročnosť. Je možné, že pre postup bude nevyhnutné vyhrať každý zápas," uviedol Šatan.

Vstupenky na šampionát pôjdu do predaja 10. februára. Budú mať jednotnú cenu 12 eur, pričom pôjde o celodenné vstupy.

Program SR 18 na MS prvej divízie skupiny A Pondelok, 13. apríla: SR - Japonsko /19.00/ Utorok, 14. apríla: SR - Nórsko /19.00/ Štvrtok, 16. apríla: SR - Francúzsko /19.00/ Piatok, 17. apríla: SR - Dánsko /19.00/ Nedeľa, 19. apríla: SR - Kazachstan /19.00/