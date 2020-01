Po tridsiatich rokoch sa v Starej Ľubovni dočkali hokejového štadióna

Na otvorení nechýbal rodák Marián Hossa.

14. jan 2020 o 16:37 (aktualizované 14. jan 2020 o 16:50) Mária Šimoňáková

STARÁ ĽUBOVŇA. Po vyše tridsiatich rokoch v utorok dopoludnia v Starej Ľubovni oficiálne sprístupnili zimný štadión. Slúžiť bude verejnosti aj hokejovým talentom.

Na otvorení nechýbal ani rodák zo Starej Ľubovne, bývalý hokejový reprezentant Marián Hossa.

Nový zimný štadión disponuje ľadovou plochou s rozmermi 56 x 26 metrov.

Hľadisko má kapacitu sto miest na sedenie.

Pri hokejovej hale je aj parkovisko so 139 miestami. To začalo mesto stavať z vlastných zdrojov na jeseň v roku 2019.

Na novom zimnom štadióne sa preinvestovalo 1,1 milióna eur zo súkromných zdrojov.

Nový štadión na tretí pokus

„Mesto Stará Ľubovňa pozemky pod zimným štadiónom previedlo za 1 euro investorovi s tým, že povinnosťou v rámci zmluvy, ktorú máme podpísanú, je vybudovať prístupovú cestu a 139 parkovacích miest v hodnote približne 400-tisíc eur. Taktiež po dobu pätnástich rokov budeme prispievať na prevádzku sumou 100-tisíc eur za jeden rok,“ priblížil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko (nezávislý).

Zimný štadión sa v meste podarilo dobudovať až na tretí pokus.

„Prvý bol v roku 1988, bola to odkrytá ľadová plocha s hľadiskom. V roku 2010 sa začalo s výstavbou nového zimného štadióna, no neskončilo sa to dobre. Zimný štadión spadol. Do tretice všetko dobré, nenechali sme nič na náhodu, dokonca sme ho dali aj posvätiť. Takže sme veľmi radi, že takéto dielo, takýto športový stánok sa podaril v Starej Ľubovni,“ doplnil primátor.

Ako spomenul, druhý pokus o vybudovanie hokejového stánku v meste sa skončil nešťastne.

V noci z ôsmeho na deviateho februára 2013, okolo druhej hodiny nadránom, sa oceľová strecha rozostavaného zimného štadióna zrútila pod náporom ťažkého snehu. Oblúková strecha nevydržala nápor takmer polmetrovej vrstvy snehu a prelomila sa.

Zimný štadión bol tesne pred kolaudáciou. Našťastie sa tam v tom čase nikto nenachádzal.

Mesto vtedy na štadióne preinvestovalo milión eur. Tie vyčlenila vláda ešte v roku 2010 na dostavbu štadióna.

Mesto vtedy použilo peniaze na nákup chladiacej technológie a zastrešenie budovy. Radnica sa so zhotoviteľom stavby doteraz súdi.

Po nešťastnej udalosti zimný štadión chátral. Preto mestskí poslanci v roku 2018 predali prešovskej firme KEN – EX za symbolické euro pozemky a sociálno- prevádzkovú budovu.

Stavebné práce trvali päť mesiacov, od apríla do septembra 2019.

Strechu nesie silný rám

„Stavebné práce obnášali v prvom rade správne osadenie stavby, následné prekrytie administratívnej časti, čiže aj šatňových priestorov, potom aj sanačné práce existujúcich betónových múrov, ktoré tu ostali po dvoch nevydarených pokusoch. Nasledovala sanácia zubov, na ktoré sa následne osadzovali lavice a potom samotná výstavba celej haly,“ priblížil Martin Priputník, konateľ firmy PAM, ktorá stavbu realizovala.

Podľa neho najväčším problémom pri výstavbe bolo správne osadenie stavby, keďže múry nie sú rovnobežné.

„Potom aj samotné získanie stavebných výkresov, ktoré tu boli po existujúcich prácach, aby zaťažovacie údaje sedeli na existujúce základy, čiže aby to, čo sa tu stalo, sa už nikdy neopakovalo,“ doplnil Priputník.

Pôvodná strecha haly zimného štadióna bola oblúková. V súčasnosti strechu nesie dvojkĺbový rám, na ktorom je skladaná strecha.

„Ide o nosný trapéz, na ktorom sú potom ďalšie skladby tepelnej izolácie a hydroizolácie, ide o systém, ktorý sa na takýto typ stavieb používa. V tomto regióne je zaťaženie snehom trocha iné, ako napríklad na juhu Slovenska. Museli sme zohľadniť aj tento fakt. Statici sa s tým doslova vyhrali. Všetky tieto aspekty sa zohľadnili a je tu kus dobre odvedenej roboty. Sneh nemá šancu,“ dodal Priputník.

Marián Hossa: Takýchto arén by malo byť viac

Na Slovensku sa takéto haly nestavajú často. Ocenil ju aj samotný Marián Hossa, ktorý bol milo prekvapený z kvalitnej tréningovej haly.

Podľa neho takýchto hokejových stánkov by mohlo byť na Slovensku viac.

„Nikdy ich nie je dosť. Už v roku 2002, keď chalani sa stali majstrami sveta v hokeji, sa hovorilo, že sa začne stavať viac hokejových arén. Ale pritom skoro nič nevyrástlo. Až teraz sa to viac začína budovať. Netreba ani nejaké veľké, stačí ľadová plocha a niečo okolo. Táto je veľmi moderná, pripadá mi ako niekde, keď som bol v Kanade. Základ je, aby mali deti kde trénovať,“ zamyslel sa hokejista.

Súčasťou slávnostného otvorenia boli aj zápasy mladých hokejových talentov zo Starej Ľubovne, Košíc či Kežmarku.

S trénovaním mladých hokejistov má bohaté skúsenosti aj Marek Magleský, predseda Hokejového klubu HK Sršne z Košíc, ktorý so svojimi zverencami došiel do Starej Ľubovne.

„V hokeji chceme ísť fínskou cestou. Fínov je päť miliónov, tak ako nás, Slovákov. Ale Fíni majú 266 krytých hál, my máme 66, táto je 67. Takže sa veľmi teším, že sa to podarilo. Treba nám veľa takýchto hál. Bohužiaľ, máme ich málo na Slovensku a deti musia dostať priestor. Musíme mať veľa ľadovej plochy, aby každý chlapec dostal šancu,“ zdôraznil Košičan.

Nový zimný štadión ocenili aj samotní obyvatelia mesta. Počas otvorenia zaplnili celé hľadisko.

„Konečne bude mládež na ihriskách, na ľadových plochách a nie medzi bytovkami. Nech nám deti športujú, nech nesedia len pri počítačoch. Je to míľnik, že sa to po toľkých rokoch spravilo v Starej Ľubovni, ten zimný štadión,“ uviedol jeden z obyvateľov Starej Ľubovne.

„Žiadny štadión sme tu nikdy nemali, na tréningy sme chodili na Mýto a do Kežmarku. Je to výborné a že prečo? Lebo sa tu konečne môžeme korčuľovať, nemusíme strácať čas, môžeme chodiť sem. Máme to blízko, nemusíme chodiť do Kežmarku,“ dodal mladý hokejista Daniel Podolinský.