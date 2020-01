Škvarková po životnej sezóne sníva o olympiáde v Tokiu

V ankete Atlét roka skončila na siedmom mieste.

15. jan 2020 o 0:00 Danica Božová

SVIT. O pár dní sa začína atletická halová sezóna.

Chystá sa na ňu i podtatranská rodáčka Stanislava Škvarková, športovej verejnosti do jesene známa pod dievčenským menom Lajčáková.

S bežkyňou na 100 m prekážok - finalistkou Svetovej univerziády, účastníčkou svetového šampionátu a siedmou najlepšou v ankete Atlét roka 2019 sme sa pozhovárali.

Sezónu 2019 ste končili v baráži českej extraligy, kde hosťujete za Vítkovice.

„V roku 2018 sme vo finále českej extraligy skončili na treťom mieste, teraz sme zostúpili do boja o udržanie sa v extralige, pretože nám počas sezóny chýbali silné opory družstva. Baráž sme však s prehľadom vyhrali a v extralige sa nám podarilo udržať. Takže si v novej sezóne opäť zasúťažím v najvyššej českej atletickej súťaži, čo ma veľmi teší.“

Po septembrovej svadbe v podtatranskej obci Batizovce ste plánovali venovať sa iným aktivitám, keďže vás organizátori na MS do katarskej Dauhy nepozvali, hoci ste podľa rankingu postúpiť mali. Nakoniec svoj omyl opravili, prišlo dodatočné pozvanie...

„Celá situácia pred MS v Dauhe bola veľmi zvláštna. Všetko do poslednej chvíle naznačovalo, že na šampionát pocestujeme. Plánovali sme po svadbe jeden voľný týždeň a potom pokračovanie vo vylaďovaní formy na MS. Na poslednú chvíľu prišlo zamietavé stanovisko. Napriek tomu, že sme nedostali racionálne vysvetlenie, prečo ma na MS nezobrali, museli sme sa s rozhodnutím zmieriť. Samozrejme, že nás to mrzelo, ale pokiaľ by sme sa utápali v smútku, aj tak by sa nič nezmenilo... Rozhodnutie sme prijali a prešli do prechodného obdobia – dva týždne voľna. Následne prišlo oznámenie, že do Dauhy nakoniec pocestujeme, a tak sme „z ničoho“ museli opäť naskočiť do tréningového kolotoča. Vedela som, že tréner všetko nastaví tak, aby to danú situáciu vyriešilo čo najlepšie. Pre mňa však bolo najťažšie naštartovať hlavu. Už som sa nastavila na koniec sezóny a tešila sa na začiatok prípravy na ďalšiu – olympijskú sezónu a zrazu som mala podávať maximálne výkony. Myslím si, že mentálne nastavenie bolo pre mňa v danej chvíli to najnáročnejšie.“

Na MS to chvíľu vyzeralo na postup do semifinále, napokon to nevyšlo. Aj tak ste však obsadili lepšiu pozíciu ako naznačovali papierové predpoklady. Ako hodnotíte s odstupom času svoje účinkovanie na šampionáte?