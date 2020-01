Okoličányho syn chcel na slobodu. Sľúbil, že sa polepší

Filipa za incident väzobne stíhajú pre dva prečiny.

17. jan 2020 o 0:00 Róbert Bejda

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vlani koncom októbra sa ocitol vo väzbe Filip, 26-ročný syn na doživotie odsúdeného bossa košického podsvetia Róberta Okoličányho.

Dostal sa tam verdiktom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, ktorý ho poslal za mreže po obvinení z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví. Krajský súd tento verdikt potvrdil.

Po takmer troch mesiacoch, strávených v košickej väznici na Floriánskej ulici, podal mladík žiadosť o prepustenie z väzby. V stredu o nej rozhodoval Okresný súd Spišská Nová Ves.

Pobil sa v krčme

Filip sa mal protiprávneho konania dopustiť 12. októbra v pohostinstve v obci Granč-Petrovce v okrese Levoča.

„Podľa uznesenia o vznesení obvinenia v čase medzi 19. a 20. hodinou bez zjavnej príčiny fyzicky napadol Michala V. tak, že ho hlavou udrel do oblasti tváre. Prítomní zákazníci ho chceli spacifikovať, obvinený ich udieral päsťami. Po tom, čo ho vyviedli z pohostinstva, sa vrátil a znova napadol ďalšieho poškodeného úderom hlavou. Do ďalšieho poškodeného hodil pivový pohár," informoval nás vlani hovorca prokuratúry Milan Filičko.

Počas incidentu mal Filip rozbiť sklené výplne vchodových dverí a rozhadzovaním po miestnosti rozbiť niekoľko pohárov.

Vzduchom mala letieť aj fľaša od viney. Pred odchodom mal Filip všetkým v pohostinstve povedať, aby sa neopovážili volať políciu, lebo zle dopadnú.

Predbežné lekárske správy hovoria o zlomenine nosových kostí, narazení oka a škode na rozbitých sklených výplniach vo výške 200 eur.

Zle si vysvetlil pohľady

Filip býva v Granči-Petrovciach s manželkou a troma deťmi v dome svokrovcov.

Keď mal na polícii svoje počínanie vysvetliť, vyhovoril sa na skratové konanie.

So svokrom vraj oslavoval narodeniny a spolu vypili asi liter pálenky. Po vstupe do pohostinstva mal pocit, že sa na neho všetci čudne pozerajú, a tieto pohľady si zle vysvetlil.

Najprv reagoval verbálne, potom došlo k fyzickému napadnutiu, no kto s tým začal, to si vraj už nepamätal.

Keď ho vyhodili z pohostinstva, tak ho to nahnevalo, že sa vrátil, hlavou rozbil sklenú výplň a udrel niekoho do tváre. Nikomu sa údajne nevyhrážal, iba im nadával do debilkov a idiotov.

Svedkovia, vrátane zranených Grančanov-Petrovčanov, však opísali incident úplne inak.

Väzbu navrhli nahradiť

„Môj klient nepopiera spáchanie skutku. Je mu ľúto, čo sa stalo a poškodeným sa chce ospravedlniť. Škodu na zariadení pohostinstva už uhradil," povedal nám vlani po vzatí Filipa do väzby jeho obhajca Pavel Piovarči ml.