Spišská Belá chcela rúcať bobrie hrádze, na ministerstve neuspela

Mesto hovorí o problémoch, envirorezort o rozhodnutí odborníkov.

17. jan 2020 o 8:40 TASR

SPIŠSKÁ BELÁ. Mesto Spišská Belá už niekoľko rokov registruje výskyt bobra vodného v jeho okolí.

Paula Grivalská z tamojšieho Mestského úradu informovala, že v dôsledku hatí, ktoré si zviera vytvorilo na vodných tokoch v západnej časti katastra mesta, sa vylievajú vody z korýt potokov a zároveň mizne ich sprievodná stromová vegetácia.

Obmedzenie počtu miest na rozmnožovanie bobra a hrádzí v tejto súvislosti však ministerstvo životného prostredia nepovolilo.

Bobor na viacerých miestach

"Opakovane chráneného bobra pozorovali aj v centre mesta, keď uviazol medzi vodnými stupňami v regulovanej časti Belianskeho potoka. Problémom je zníženie vodnej hladiny Belianskeho potoka, ktorý v suchších mesiacoch nedosahuje ani minimálny, sanitárny prietok," objasnila Grivalská.

Dodala, že "požerky", trus a odtlačky labiek, ako sprievodné prejavy výskytu bobra, sú viditeľné aj pri rieke Poprad.

Stavebné aktivity bobra pozorujú tiež v dolnej časti Belianskeho potoka v smere na Krížovú Ves.

Najväčší európsky hlodavec sa vyznačuje tým, že dokáže výrazne meniť zaužívaný vodný režim v krajine, ako aj jej vzhľad.

Bobry budujú prietočné hate z ohryzkov a vetví drevín, blata, kameňov a podobne.

Kombinácia tečúcich a stojatých vôd v podhorských oblastiach tomuto živočíšnemu druhu veľmi vyhovuje.

Ničenie hrádzí mestu neprešlo

"Vzhľadom na to, že uvedenému druhu sa tu darí, jeho prirodzené prejavy sa dostali do konfliktu so záujmami človeka. Mesto preto podalo na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny. Zakázané činnosti mali spočívať v ničení obmedzeného počtu miest rozmnožovania alebo odpočinku - bobrích hrádzí, v jeho prirodzenom areáli v stanovenej ročnej dobe," dodáva Grivalská.

Mesto Spišská Belá komunikovalo s ministerstvom a Správou Tatranského národného parku, avšak v záverečnom rozhodnutí argumenty mesta, napriek dokumentácii a spoločnej obhliadke terénu so zainteresovanými, neboli akceptované.

"Koncom roka 2019 sme dostali rozhodnutie, ktorým nebola povolená výnimka zo zákazu z druhovej ochrany ustanoveného zákonom," skonštatovala Grivalská.

Pustil sa aj do ihličnanov

Dodala, že počas zdĺhavého konania zistili, že v dôsledku zatápania časti Prírodnej rezervácie Jedliny dochádza k poškodzovaniu a rozpadu chráneného lesného ekosystému.

Zaujímavé bolo podľa Grivalskej potvrdenie adaptácie bobra vodného na ihličnatý les.

"Po poškodení kôry ihličnanu oň dočasne stratí záujem, avšak po tom, ako strom stečie z prírodnej živice, pokračuje bobor v ohryze. Vyvracia sa tým domnienka, že tento živočích je viazaný výlučne na mäkké dreviny ako vŕby, jelše, brezy a topole," upozornila Grivalská.

Ministerstvo: Rozhodli odborníci

Podľa MŽP nebolo rozhodnutie od stola.

"Naši skúsení štátni ochranári vec preskúmali priamo v teréne, dokonca viackrát. Treba podotknúť, že bobor vodný je chránených živočích, ktorý zblízka spoznal možnosť vyhynutia. Začiatkom 20. storočia sa odhadovalo, že v Európe a Ázii žije len 1 200 jedincov. Zvrátenie tohto krajne negatívneho trendu priniesol až zákaz poľovania a presadenie programov obnovy v množstve krajín. Veľmi úspešné bolo napríklad Fínsko, ktoré začalo už v roku 1935," uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Zároveň upozornil, že ako každý jeden druh, aj bobor zohráva významnú úlohu v prírode a jej rovnováhe.

Pri svojej činnosti však môže spôsobiť aj škody, preto je zavedený inštitút vyplácania náhrad.

Napríklad v roku 2018 bolo vydaných spolu päť rozhodnutí týkajúcich sa náhrady za škody spôsobené bobrom vodným a tie priznali okresné úrady v Dunajskej Strede, Svidníku a Starej Ľubovni.

"Celková suma vyplatených náhrad bola takmer 68 000 eur," konkretizoval hovorca.

Ministerstvo si neosvojilo názor, že bobor má negatívny vplyv na chránené lokality.

Pôvodné druhy sú podľa neho súčasťou prírody a ich pôsobenie v prírode, na rozdiel od človeka, nemá z dlhodobého hľadiska vplyv na zániku vzácnych lokalít.