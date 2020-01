Ochotnícke divadlo žije. Iľašovjan zapĺňa sály kultúrnych domov

V obci má 90-ročnú tradíciu.

18. jan 2020 o 9:22 TASR

ILIAŠOVCE. Ochotnícki divadelníci pôsobia v obci Iliašovce v Spišskonovoveskom okrese už takmer 90 rokov.

Martin Grondžák, vedúci súčasného divadelného zoskupenia, ktoré nesie názov Iľašovjan podobne ako miestny folklórny súbor, uviedol, že prvá písomná zmienka o divadelníctve v obci pochádza ešte z roku 1932.

"Vtedy tunajší učitelia viedli k divadlu nielen deti, ale aj dospelých. V kronike sa spomína, že hrávali v tomto roku tri predstavenia - Preč od žien, Polovica vody, polovica vína a Dedinský holič," priblížil Grondžák.

Počas fungovania v minulom storočí odohrali viac ako 20 rôznych divadiel a ich vystúpenia sa stretávali s veľkým záujmom u obyvateľov.

Odmlka na prelome storočí a znovuzrodenie

Na prelome storočí bola v obci akási odmlka a ochotnícki divadelníci už nevystupovali.

Ešte v roku 1994 viedla spolok Mária Bartková, ako posledná pripravila s mládežou hru Človečina. Potom sa ochotníci z obce vytratili.

"Takto to bolo až do roku 2009, keď sa divadla ujala Valéria Kračková a začala s predstavením od J. G. Tajovského Ženský zákon. Nie však už s mládežníkmi, ale s dospelými hercami. Musím povedať, že od vtedy sa to každý rok zlepšuje a vždy sa snažíme pripraviť nejaké nové predstavenie, nielen pre našich obyvateľov, ale vystupujeme aj v iných okolitých obciach," skonštatoval Grondžák, ktorý prevzal štafetu práve po Valérii Kračkovej a v súbore pôsobí ako režisér i ako herec.

Herectvo študoval na vysokej škole, profesionálne sa mu však nikdy nevenoval a ochotnícke divadlo je pre neho koníčkom.

Sála bola plná

Prvú hru, ktorú naštudoval so svojimi amatérskymi kolegami, je Náš pán minister od Ivana Stodolu.

Premiéru mali počas vianočných sviatkov a kultúrny dom bol na všetkých troch predstaveniach plný, ľudia dokonca stáli.

Podľa Grondžáka je veľmi ťažké vybrať divadelnú hru, ktorá by obyvateľov zaujala.

"Nemôžeme hrať moderné divadlá, zložité hry, to by našich divákov nebavilo. Preto sa snažíme vybrať niečo nenáročné, s jednoduchým humorom a Náš pán minister je práve o tom. Dej sa odohráva v 20. rokoch minulého storočia, sú tam rôzne vtipné repliky, ktoré ľudí zabavia a musím povedať, že odozva divákov bola výborná," zhodnotil vedúci súboru.

Všetko si robia sami

Podľa neho je niekedy ťažké nájsť 12 ľudí na divadelnú hru v obci, ktorá má približne tisíc obyvateľov, keďže chodia do práce, do školy, niekedy aj mimo Slovenska.

Zatiaľ sa to však v Iliašovciach darí a možnosť zahrať si má každý, kto prejaví záujem.

Všetko si robia členovia súboru sami, takže herci sa menia na kostymérov, javiskových technikov i našepkávačov.

"Aj rekvizity a kostýmy na predstavenie sme si pozháňali od obyvateľov, boli sme prekvapení, čo všetko skrývajú na svojich pôjdoch," dodal Grondžák.

S hrou Náš pán minister najbližšie vystúpia v susedných Harichovciach, v nedeľu 19. januára o 17. hodine.