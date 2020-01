Obchádzku kamiónov cez Vysoké Tatry bude riešiť prokuratúra

Aktivisti protestovali, primátor viní Slovenskú správu ciest.

21. jan 2020 o 11:40 SITA, TASR

POPRAD. Za situáciu vo Vysokých Tatrách v súvislosti s dopravou je zodpovedná Slovenská správa ciest (SSC).

Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Tatrách primátor mesta Ján Mokoš (nezávislý).

Pripomenul, že mesto a samospráva razantne odmieta obchádzkovú trasu, ktorú SSC navrhla pre problematický most v Kežmarku, a označil to za nezmyselnú myšlienku.

Podnet na prokuratúru

Trasa pre zásobovacie vozidlá do 18 ton platí od pondelka 20. januára, nákladná doprava nad túto hmotnosť je odkláňaná v smere na Prešov.

Primátor zdôraznil, že situácia nevznikla vinou ani jednej dotknutej samosprávy.

„Je to nedbanlivosť a zanedbanie povinností jednotlivcov zo Slovenskej správy ciest, ktorí neurobili za trinásť rokov žiadne opatrenia, aby predišli tejto situácii,“ povedal pre médiá.

Zároveň informoval, že podal podnet na prokuratúru, dôvodom je, že určenie dopravného značenia je podľa neho v rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách, keďže nebolo prerokované s mestom.

Ohrozená príroda aj plynulosť dopravy

Primátor pripomenul šesť bodov, prečo by Vysokými Tatrami nemali kamióny prechádzať.

Rozhodnutie sa podľa jeho slov dotklo nielen obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov, ktorých počas nadchádzajúcich jarných prázdnin ešte pribudne.

Ďalším dôvodom je, že obchádzka vedie najstarším a najvzácnejším národným parkom, teda Tatranským národným parkom, Vysoké Tatry sú rovnako významným kúpeľným mestom.

Mokoš poukázal na to, že pre stanovenú obchádzku by mohlo spomínaným územím prejsť aj dvesto kamiónov denne.

„V súčasnosti máme problémy, ako regulovať a zabezpečiť plynulosť dopravy, už aj bez kamiónov sa vytvárajú krízové situácie,“ dodal primátor Mokoš s tým, že neverí, že do konca marca sa zrealizuje premostenie v Kežmarku.

Poukázal tiež na veľmi zlý technický stav Cesty slobody II/537, kruhový objazd v Tatranskej Lomnici zase neumožňuje prejazd kamiónov s návesmi a pri Tatranskej Lesnej sa zosúva svah a uvoľňujú sa tam kamene.

„Sú tam až tonové balvany, ktoré môžu spadnúť na cestu,“ informoval Mokoš a poukázal aj na ďalšie kritické úseky.

Problematická je napríklad križovatka pri vjazde do Starého Smokovca, ktorá je orientovaná do železničného priecestia a nezodpovedá prejazdu ťažkým vozidlám.

Primátor poukázal aj na to, že cesta do mesta Poprad je stavenisko, úsek rekonštruuje Prešovský samosprávny kraj.

Navrhli iné možnosti

Tatranská samospráva prišla s viacerými alternatívnymi možnosťami prejazdu nákladiakov.

Podľa Štefana Mulika z oddelenia dopravy mesta Vysoké Tatry by mohla obchádzková trasa viesť cez Ľubicu, Javorinu, Jurské a Holumnicu, a to v dĺžke 24 km.

Ďalšou možnosťou je trasa cez Spišskú Belú, Tatranskú Kotlinu, Tatranskú Lomnicu - Eurocamp a Veľkú Lomnicu s dĺžkou 28 km, prípadne ako pokračovanie ulice Slavkovskej v Kežmarku.

Pripomenul tiež, že veľkou pomocou by bolo aj využitie železničnej nákladnej dopravy vo zvýšenom objeme a vylúčenie vjazdu nákladných vozidiel na obchádzkovú trasu počas víkendov.

Jedným z ďalších riešení by bol podľa mesta prejazd bývalým Vojenským obvodom Javorina.

„Navrhovali sme obchádzkovú trasu kompetentným. Cesta je podľa nášho názoru prejazdná, naše stanovisko však vôbec neberú do úvahy,“ povedal v utorok náčelník mestskej polície Miroslav Kolodzej.

Petíciou a protestom za zmenu

Tatranci zatiaľ spisujú petíciu za zmenu obchádzkovej trasy vedúcej cez Vysoké Tatry a za zrušenie dočasného dopravného značenia.

Podľa prednostky mestského úradu Márie Fábryovej sa doteraz podarilo vyzbierať do dvetisíc podpisov.

Nesúhlas s obchádzkovou trasou vyjadrili v utorok miestni aktivisti pokojným protestom.

„Veľmi ma mrzí, že sme sa dostali až do takejto situácie, ktorá je pre nás neprijateľná. Tento týždeň budeme situáciu monitorovať, zatiaľ sme zvolili tichý protest, ak sa však do budúceho týždňa nič nezmení, pritvrdíme. Sme tu denne, aj na cestách a vidíme, čo sa tu deje. Hovorí sa, že každý musí niečo strpieť. My sa pýtame, či máme strpieť nejaké nešťastie alebo ekologickú katastrofu, kto za to potom vezme zodpovednosť? Sme šokovaní z toho, že sa do úvahy neberú iné, jednoduchšie riešenia," skonštatovala na tlačovej konferencii mestská poslankyňa Lucia Dubielová, ktorá zároveň zastupuje miestne občianske organizácie.

Aktuálny stav

Obchádzková trasa po cestách I. a II. triedy (Kežmarok - Spišská Belá – T. Kotlina (I/66) - Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (II/537) – Poprad) platí od pondelka 20. januára.

Využívať ju môžu len vozidlá dopravnej obsluhy, teda zásobovacie autá.

Nákladná a tranzitná doprava nad 18 ton zo smeru od Starej Ľubovne a okolia je odkláňaná v smere na Prešov cez Sabinov.

Dopravné obmedzenie bude platné do ukončenia výstavby provizórneho premostenia cez rieku Poprad v Kežmarku, teda zrejme do konca marca 2020.

Mimoriadna situácia pre zlý stav mosta v Kežmarku platí od polovice decembra v meste a od konca decembra aj v celom Prešovskom kraji.

Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, ktorú zapríčinil spomínaný stav mosta cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66.

Slovenská správa ciest, ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad päť ton.

S opravou či prestavbou mosta sa zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici roka 2020.