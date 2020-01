Kotlebovci predčasne ukončili míting v Levoči, odporcovia ich vypískali

Na protest prišlo asi dvetisíc ľudí.

21. jan 2020 o 17:52 (aktualizované 21. jan 2020 o 18:10) TASR

LEVOČA. Utorkový míting ĽSNS v centre Levoče organizátori zrušili, organizátori argumentovali obavami o bezpečnosť.

Na levočskom námestí sa zišli nielen priaznivci ĽSNS, ale aj ich odporcovia, ktorí ich početne výrazne prevýšili.

Počas prejavu Milana Mazureka dávali najavo nahlas svoj nesúhlas s prítomnosťou extrémistov v meste.

Asi dvetisíc protestujúcich

Odhadom asi dve tisícky občanov a ďalších aktivistov v utorok hlasným protestom prerušili míting ĽSNS pred historickou radnicou v Levoči.

Transparentmi, hlasným krikom a pískaním dali najavo jasný nesúhlas s politikou, ktorú táto strana predstavuje.

Z davu zneli pokriky ako stop fašizmu, nechceme vás tu, násilie nič nerieši a podobne.

ĽSNS míting prerušila s tým, že ľudia v dave sú zaplatení.

Protestujúci: Výsledok práce politikov

"Ja tu nie som za žiadnu stranu, prišiel som podporiť skupinu ľudí, ktorí sa rozhodli protestovať proti fašizmu a proti ĽSNS, aby sa história neopakovala. Myslím si, že táto strana je hrozbou pre našu spoločnosť. Zároveň je to však len obraz aktuálnej politickej situácie, pretože keby boli politické strany zodpovednejšie, toto by sa nemuselo diať. Všetci sľubovali riešenie rómskej problematiky, oni prišli s extrémistickým a ráznym návrhom a ľudia im na to naleteli," reagoval 22-ročný Dominik z Levoče na preferencie ĽSNS pred parlamentným voľbami.

Súhlasí s ním aj Anna, že za aktuálnu situáciu môžu viac menej všetci politici, ktorí problémy nedokázali vyriešiť.

Zároveň upozornila, že najmä mladí ľudia nepoznajú históriu.

"Nevedia, čo sú to dejiny, čo tu bolo, oni len vidia, že všetko je zlé, chcú mať všetko a takto to nemôže fungovať," skonštatovala.

Jej kamarátku Janu, ktorá s ňou prišla podporiť protest, veľmi teší, že sa ľuďom podarilo docieliť, aby ĽSNS prerušila avizovaný míting.

"Je to taká strana, ktorá nemá čo robiť na Slovensku, všetci sme ľudia, či sú to Rómovia, alebo nerómovia," upozornila Levočanka.

Do centra historického mesta prišli aj stovky Rómov, ktorí taktiež vyjadrili svoj nesúhlas s mítingom a zároveň s politikou tejto parlamentnej strany.

"Nech si robí, čo chce, ale nech nepoužíva také výrazy. My sme tiež občania tejto republiky a máme také isté práva, ako on. Využil iba nenávisť bielych voči Rómom, na základe toho si robí kampaň, aby sa dostal do vlády a potom sa nabalil. Prečo v Anglicku a iných krajinách Rómovia nemajú také problémy, ako tu?", komentoval politiku Mariana Kotlebu a jeho strany Jozef Čonka.

Stovky odvlečených sa do Levoče nevrátili

Na protestnej akcii v Levoči sa zúčastnili aj predstavitelia viacerých politických strán.

Nejde o prvý zorganizovaný protest proti fašizmu a podľa všetkého ani posledný. Občania mesta okrem toho zorganizovali podujatie Levoča bez nenávisti, aby sa jasne vyhradili voči hnutiam a politickým stranám, ktoré rozširujú nenávisť a strach.

Uviedla to jedna z organizátoriek akcie Andrea Kolečanyiová.

"Myslíme si, že práve fontána dobročinnosti, kde sa práve nachádzame, je tým správnym miestom, kde môžeme prísť, zapáliť sviečku a aj takto ticho, ale veľmi rázne vyjadriť, že sme proti takémuto správaniu, zdôraznila."

Zároveň dodala, že Levoča si v týchto dňoch pripomenie 75. výročie oslobodenia od nacistického Nemecka.

Z nahrávky, ktorá znie pri spomínanej fontáne, hlásajú mená stoviek odvlečených Židov z Levoče, z ktorých sa už domov nikto nevrátil.

"Bolo ich presne 868, z toho 250 detí," dodala Kolečanyiová.