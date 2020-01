Správa ciest popiera zodpovednosť za dopravnú situáciu v Tatrách

Reaguje na slová primátora Jána Mokoša.

22. jan 2020 o 12:54 SITA

VYSOKÉ TATRY. Informácie prezentované primátorom Vysokých Tatier Jánom Mokošom (nezávislý) sú podľa Slovenskej správy ciest (SSC) neobjektívne a nekorektné.

Jej hovorkyňa Lucia Karelová tak reagovala na slová primátora, podľa ktorého je za vzniknuté problémy s dopravou zodpovedná Slovenská správa ciest.

Práve ona podľa jeho slov pre problematický most v Kežmarku navrhla obchádzku cez mesto a národný park.

„Obchádzkové trasy po prerokovaní s políciou určil Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie svojím rozhodnutím, určením, a tieto vyplynuli z viacerých predmetných rokovaní na základe posúdenia, prerokovania a dohody všetkých zúčastnených strán, o čom sú aj konkrétne záznamy,“ vysvetlila.

Zároveň uviedla, že Slovenská správa ciest koná v súlade so závermi jednotlivých rokovaní a krízových štábov a plní úlohy jej uložené v zmysle dohôd a príslušných termínov.

Podnet na prokuratúru

Obchádzková trasa platí len pre zásobovacie vozidlá, a to od pondelka 20. januára, nákladná doprava nad 18 ton je odkláňaná v smere na Prešov.

„Obchádzka cez mesto Vysoké Tatry po ceste I/66 a po cestách II. triedy II/537 a II/534 je len pre dopravnú obsluhu, a je obchádzkou len do času ukončenia stavebných prác na provizórnom premostení, čo predpokladáme do konca februára 2020,“ informovala hovorkyňa s tým, že všetky nákladné vozidlá budú presmerované opäť do mesta Kežmarok, kde sa vybuduje mostné provizórium.

Primátor Mokoš uviedol, že mesto Vysoké Tatry a samospráva razantne odmietajú obchádzkovú trasu a označil to za nezmyselnú myšlienku.

Ako informoval, podal tiež podnet na prokuratúru, určenie dopravného značenia je podľa neho v rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách, keďže nebolo prerokované s mestom.

Podľa jeho vyjadrení bolo mesto pozvané na zasadnutie krízového štábu až 13. januára, pričom mimoriadna situácia v Kežmarku platí od 17. decembra. Toto tvrdenie však Karelová vyvrátila.

„Napriek pozvaniu okresným úradom na krízový štáb 30. decembra 2019 sa zástupcovia Vysokých Tatier predmetného krízového štábu nezúčastnili," reagovala.

Petícia a možná blokáda

Mimoriadna situácia pre zlý stav mosta v Kežmarku platí od polovice decembra v meste a od konca decembra aj v celom Prešovskom kraji.

Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, ktorú zapríčinil spomínaný stav mosta cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66.

Slovenská správa ciest, ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad 5 ton.

S rekonštrukciou či prestavbou mosta sa zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici roka 2020.

Tatranci sú však nespokojní, spisujú petíciu za zmenu obchádzkovej trasy vedúcej cez Vysoké Tatry a za zrušenie dočasného dopravného značenia, doteraz vyzbierali okolo dvetisíc podpisov.

Aktivisti však plánujú aj ďalšie kroky, nevylučujú ani blokádu.