Poprad zdolal majstra. Southorn hádzal po rozhodcoch časti výstroja

Hra sa upokojila až v poslednej tretine.

24. jan 2020 o 20:52 (aktualizované 24. jan 2020 o 21:45) TASR

POPRAD. Hokejisti Popradu zvíťazili v piatkovom zápase 43. kola Tipsport Ligy doma nad majstrom z Banskej Bystrice 4:2.

Priebeh stretnutia

Prvá tretina zápasu kola medzi štvrtým Popradom a druhou Banskou Bystricou bola z oboch strán opatrná. Viac šancí ale mali "kamzíci".

Príležitosti Svitanu v úvode stretnutia gólom neskončili.

Domáci udreli až v 15. minúte. Brejčákovu strelu od modrej tečoval pred Melicherčíkom Preisinger a puk so šťastím napokon zapadol k žrdi - 1:0.

Prvá desaťminútovka prostrednej časti hry patrila hosťujúcemu tímu. "Barani" najprv prežili oslabenie a potom prebrali opraty zápasu do svojich rúk. Brankár Vošvrda sa najprv blysol pohotovým zákrokom pri Hohmannovom zakončení.

Vzápätí skrotil i puk poskakujúci po bránkovej čiare. Neskôr už prišli aj góly.

Vyrovnanie zariadil v 28. minúte nepokrytý Mlynarovič, ktorý pod Urpín prišiel na hosťovanie práve z Popradu.

Súvisiaci článok Športový piatok na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

O minútu a pol už Bystričania vyhrávali. Obrat skóre zariadil Bubela, ku ktorému sa v bránkovisku puk šťastne odrazil po Ihnačákovej strele - 1:2.

Domáci zahodili nájazd 4:1. Vandas dlho váhal s pukom na hokejke.

Následne prišiel skrat hostí. Rozhodcovia poslali na trestnú lavicu strelca druhého gólu hostí a spolu s ním na 10 minútový osobný trest aj obrancu Southorna.

Ten po verdikte začal po rozhodcoch hádzať časti svojho výstroja. Najprv hokejku a potom aj rukavice, za čo si vyslúžil predčasný koniec v zápase a 5-minútové vylúčenie.

Domáci nezačali presilovku 5 na 3 ideálne ale vykoledovali si ďalší faul. Pre nedovolené bránenie putoval na trestnú lavicu i domáci Kozák. Formát 4 na 3 sedel "kamzíkom" lepšie. Na 2:2 strelou z prvej vyrovnal holandský legionár Dalhuisen.

Hostia hrali vinou ďalšieho vylúčenia Jána Brejčáka strávili celých 5 minút za trest pre Southorna v trojici. Domáci však už ďalší gól nepridali.

V tretej tretine sa hra upokojila. Rozuzlenie drámy vzal na seba v 51. minúte Zagrapan, ktorý poslal puk tečom pomedzi Melicherčíkove betóny.

Dve minúty pred koncom riadnej hracej doby siahli hostia po oddychovom čase a hre bez brankára.

Skóre tak do prázdnej bránky cez celé klzisko pečatil dvojgólový obranca Dalhuisen.

Hlasy trénerov

Peter Mikula, tréner Popradu: "Videli sme zaujímavý zápas. Vieme, že Bystrica je silné mužstvo. Po posilnení nášho tímu už ale nepatríme do kategórie priemerných tímov. V druhej tretine sme sa trocha vytratili zo zápasu. Hostia sa pri fauloch vyčerpali pri ich vylúčeniach. Počas presiloviek sme ich aspoň držali na dištanc a odčerpávali im sily. Tá pasáž v druhej tretine im odčerpala veľa síl a v tretej tretine už neboli takí nebezpeční. Sme radi, že sme to vyhrali my."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Je to škoda a hanba, myslím, mám teraz veľa myšlienok v hlave, ktoré nemôžem povedať. Veľkým faktorom pri našej prehre boli početné vylúčenia a z nich plynúce oslabovky. Na druhú stranu, je veľmi ťažké uhrať zápas, nad ktorým stratíte kontrolu. Náš hráč krvácal pri prvom góle domácich. Pri druhom sme boli v rohu hákovaní. Hral sa ale vynikajúci zápas pre divákov. Je hanbou, ako sa v niektorých zápasoch rozhoduje, ale nedalo sa proti tomu hrať. Je to hanba pre celú ligu."

Štatistika HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Góly: 15. Preisinger (D. Brejčák, Handlovský), 34. Dalhuisen (Larkin, Jacobs), 51. Zagrapan (Ulrych, Erving), 59. Dalhuisen (Jacobs) - 28. Mlynarovič (Nemčík, Brejčák), 29. Bubela (Ihnačák, Gabor). Rozhodovali: Štefik, Stano - Šoltés, Smrek, vylúčení: 2:6, navyše Southorn (Banská Bystrica) 10 minút za nešportové správanie sa a 5+DKZ za napádanie rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3238 divákov. Poprad: Vošvrda - Dalhuisen, Larkin, Erving, Ulrych, D. Brejčák, Kozák, Česánek - Vandas, Jacobs, Lapšanský - Matúš Paločko, Preisinger, Handlovský - Svitana, Zagrapan, Takáč - Kundrik, Bjalončík, Matej Paločko Banská Bystrica: Melicherčík - Southorn, Mihálik, Ďatelinka, Cardwell, Žiak, J. Brejčák, Nemčík, Lopejský - Jääskeläinen, Hickmott, Hohmann - Hrnka, Bubela, Ihnačák - Bartánus, Mlynarovič, Lamper - Kabáč, Gabor, Šille

Tabuľka 1. Slovan Bratislava 42 24 5 4 9 145:84 86 2. Banská Bystrica 40 22 7 3 8 119:78 83 3. Košice 41 20 9 3 9 123:87 81 4. Poprad 40 20 4 4 12 121:94 72 5. Trenčín 39 19 4 3 13 123:92 68 6. Zvolen 39 21 0 2 16 124:103 65 7. Michalovce 40 15 3 6 16 103:114 57 8. Miškovec 40 15 4 3 18 109:114 56 9. Nitra 40 15 2 7 16 100:108 56 10. Detva 40 13 2 1 24 97:140 44 11. Nové Zámky 40 10 4 3 23 108:138 41 12. Újbuda 40 11 2 4 23 113:154 41 13. Liptovský Mikuláš 39 7 2 5 25 68:147 30