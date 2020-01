Stará Ľubovňa plánuje pri priemyselnej zóne vybudovať kruhový objazd

Firmy ohlásili viaceré investície.

30. jan 2020 o 10:52 SITA

STARÁ ĽUBOVŇA. Pred vstupom do Starej Ľubovne by mal ešte v tomto roku pribudnúť kruhový objazd, a to na Popradskej ulici v smere od Hniezdneho.

Súvisiaci článok V Starej Ľubovni hovoria o miliónových investíciach Čítajte

Ide o súčasť projektu v hodnote 1,5 milióna eur, ktorého cieľom je efektívnejšie sprístupnenie priemyselnej zóny na Továrenskej ulici.

Samospráva získala na tento účel koncom minulého roka dotáciu od Ministerstva hospodárstva SR takmer 1,1 milióna eur.

„Na ceste prvej triedy nebude nakoniec po vypracovaní projektovej dokumentácie styková križovatka, ale kruhová. Prepojí sa ňou priemyselná zóna s cestou prvej triedy, prepojenie bude cez železničné priecestie,“ objasnil primátor mesta Ľuboš Tomko (nezávislý), podľa ktorého má byť celá stavba hotová ešte do konca roka.

Podnetom pre tento projekt boli podľa jeho slov realizované aj plánované investície niekoľkých firiem v priemyselnom parku.

Žiadosť z minulého roka

Mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v polovici minulého roka.

Súvisiaci článok Nové dopravné prepojenie v Starej Ľubovni pomôže priemyslu Čítajte

Zámerom projektu je vybudovať prepojenie účelovej komunikácie na Továrenskej ulici s cestou I. triedy I/77, ktoré by výrazným spôsobom pomohlo vyriešiť aj nevyhovujúcu dopravnú situáciu na križovatke ulíc Továrenská a Popradská v smere na autobusovú a železničnú stanicu, i samotnú priemyselnú časť.

Podľa primátora pri žiadosti vychádzali z reálnej investície firmy Leitech.

„Začali už v minulom roku, teraz stavajú halu, pričom má byť hotová do konca tohto roka,“ vysvetlil Tomko, podľa ktorého prinesie investícia niekoľko desiatok pracovných miest.

„Dobrou správou je, že aj firma Panasonic plánuje pomerne výrazne investovať, chce modernizovať výrobu,“ informoval.

Pomoc mestu a regiónu

V súvislosti s výstavbou kruhového objazdu v súčasnosti finalizujú s projektovou dokumentáciou pre územné konanie.

„Predpokladáme, že to sa začne vo februári. Musíme to stihnúť, aby celá táto investícia bola hotová do decembra 2020. Sme pod časovým tlakom, ale čo sa týka postupu prác, ideme v súlade s harmonogramom, ktorý sme si stanovili,“ skonštatoval Tomko, ktorý počíta so spolufinancovaním mesta sumou do 400-tisíc eur.



Celá stavba by podľa staroľubovnianskeho primátora mohla nielen sprístupniť priemyselnú oblasť na Továrenskej ulici, ale zároveň odbremeniť veľmi frekventovanú križovatku na ceste prvej triedy pri autobusovej stanici.

„Časť dopravy sa tam odkloní. Pomôže to mestu aj regiónu,“ poznamenal v minulosti s tým, že cieľom projektu nie je len zlepšenie a zatraktívnenie podmienok pre investorov, ale aj zefektívnenie dopravy pre miestnych i tých, ktorí do mesta dochádzajú za prácou z okolitých obcí.

Kruhový objazd by sa podľa jeho slov mal prepojiť s kruhovým objazdom pri nákupnom centre Kaufland a sídliskom Západ.