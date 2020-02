Veľká cena Slovenska v alpských disciplínach oslávila malé jubileum

3. feb 2020 o 0:00 Danica Božová

POPRAD. Štrbské Pleso bolo počas prvého februárového víkendu dejiskom jubilejného 65. ročníka Veľkej ceny Slovenska v alpských disciplínach.

Podujatie sa konalo z poverenia Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS a Slovenskej lyžiarskej asociácie.

Technicky ho zabezpečil Organizačný výbor VCS v spolupráci s TJ Vysoké Tatry.

Táto súťaž v zjazdovom lyžovaní patrí medzi preteky „medzinárodnej tretej ligy“ - po svetovom pohári a európskom pohári - a je dobrou vstupnou bránou k vyšším súťažiam.

V minulosti tu štartovala súčasná slovenská jednotka Patra Vlhová, slovenskí reprezentanti – bratia Adam a Andreas Žampovci, Matej Falat i Barbara Kantorová.

Nedeľný slalom pre počasie zrušili

Okrem Slovákov si diváci mohli vychutnať i lyžiarske umenie pretekárov z ďalších 12 krajín.

V tomto roku sa tu zišla najkvalitnejšia i najpočetnejšia konkurencia za posledné obdobie.

Súvisí to jednak s posunom termínu oproti minulosti o mesiac vpred, ale i so skutočnosťou, že všade v okolí sú problémy so snehom.

Pretekári súťažili na Štrbskom Plese na Solisku na svahu Furkota.

Podľa pôvodného programu mali v sobotu absolvovať obrovský slalom a v nedeľu slalom, pričom následne mala byť vyhodnotená i kombinácia týchto alpských disciplín.

„V noci zo soboty na nedeľu dlho pršalo, preto sneh bol mäkký. V nedeľu sa pridal i nepríjemný silný vietor, a tak sme boli nútení nedeľný slalom zrušiť. Nemohli sme si dovoliť riskovať zranenia a poškodenie zdravia pretekárov,“ vyjadril sa jeden z hlavných organizátorov vykonávajúci funkciu sekretára podujatia.

Obrovský slalom prial Botkovi a Jančovej

Štartovná listina sobotňajšieho obrovského slalomu obsahovala mená 82 mužov a 63 žien. V cieli po dvoch kolách týchto disciplín bolo hodnotených spolu 59 mužov a 48 žien.

V mužskej konkurencii celý stupeň víťazov obsadili slovenskí lyžiari, čo sa už dávno na tomto podujatí nestalo.

Prvenstvo si vybojoval 19-ročný Bratislavčan Filip Botka.

Zo striebra sa rovnako ako vlani tešil jeho rovesník Filip Baláž, ktorý za víťazom zaostal o 59,06 sek. Spoločnosť na stupni víťazov im robil tiež 19-ročný Ján Sanitrar.

Najlepší zo zahraničných účastníkov bol Čech Adam Linhart, ktorý obsadil štvrté miesto. Len pre zaujímavosť - najmladší brat Žampovcov, Tatranec Teo Žampa obsadil 35. miesto.

Súťaž žien ovládla 17-ročná Slovenka Rebeka Jančová. Zvolenčanka trénujúca v Lyžiarskej akadémii Veroniky Velez-Zuzulovej pod vedením Timoteja Zuzulu nadelila druhej v poradí 20-ročnej Ukrajinke Anastasiyi Shepilenko 59,20 sek.

Bronz si k našim západným susedom odniesla Češka Linda Trejbalová, ktorá za víťazkou zaostala takmer o poldruha sekundy.