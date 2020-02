Nad Levočou vyrastie takmer 36 metrov vysoká vyhliadková veža

Stavať začnú na jar.

3. feb 2020 o 16:10 SITA

LEVOČA. Nad Levočou sa na jar začne s výstavbou vyhliadkovej veže, ktorá bude mať 35,73 metra a sedem podlaží.

V nadmorskej výške 1 250 metrov na južnom vrchole Javoriny, medzi domácimi známom aj ako Marčulina, ju postaví Združenie turizmu Levoča za približne 165-tisíc eur. Stavať sa bude v etapách.

„Veža bude patriť medzi top desiatku rozhľadní na Slovensku. Do konca tohto roka by sme chceli spraviť dve etapy a vybudovať tak vežu do 18 metrov, celá by mohla byť dokončená v roku 2022,“ povedal štatutár združenia Ernest Rusnák, ktorý stojí za myšlienkou výstavby.



Prízemie veže bude železobetónové, zvyšná časť bude pozostávať z kovového točitého schodišťa a dreva.

Posledné zo siedmich podlaží bude vo výške 27,78 metra. Stavať sa bude podľa Rusnáka v extrémnych podmienkach.

„Je tam veľmi zlý prístup, neviem, či tam betón na výstavbu nebudú musieť zvážať helikoptéry,“ vysvetlil.

Na mestskom pozemku

Na výstavbu je už vydané právoplatné stavebné povolenie.

Stavať sa bude na mestskom pozemku, ktorý združenie získalo do užívania od samosprávy na 20 rokov za symbolický poplatok. Po nich prejde stavba do majetku Levoče.

Celkový rozpočet na výstavbu predstavuje takmer 165-tisíc eur. Peniaze na prvú etapu prác v sume 50-tisíc eur pôjdu z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.



Marčulina ponúka výhľad na Levoču, do Hornádskej kotliny, na Vysoké i Nízke Tatry, Volovské vrchy, Branisko, Bachureň či Spišskú Maguru. Hoci je výhľad už teraz veľkolepý, čoskoro sa zrejme stratí.

„Sú tam mladé stromy a postupne to tam zarastá, veža však ponúkne výhľad aj potom, keď stromy dosiahnu maximálnu výšku,“ skonštatoval Rusnák, ktorého pri výstavbe inšpirovali rozhľadne v Európe.

Ďalšie plány

Levočské vrchy v posledných rokoch navštevuje čoraz viac turistov.

Vo veži na kopci severne od Levoče by sa mohlo nachádzať aj infocentrum a Rusnák rovnako zvažuje ponúkať na jej prízemí nocľah.

„Levočské vrchy boli roky vojenským pásmom a nie sú tam možnosti prespať. Kto sa tam chce vybrať pešo, nemá inú možnosť, ako spať pod holým nebom,“ opísal podmienky Ernest Rusnák.