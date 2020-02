Kopu stavebného odpadu v Spišskej Novej Vsi už rieši aj polícia

Majiteľ sa priznal k časti materiálu, ďalší vraj navozili ľudia.

8. feb 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pri vstupe do mesta Spišská Nová Ves, v smere od Markušoviec, pod železničnou traťou od cesty upúta pozornosť veľká kopa navozeného stavebného odpadu.

Odhadom ide o štyridsať tatroviek odpadu. Tehly, zvyšky betónu, hlina, kamenivo, zemina.

Či mesto o tejto možnej čiernej skládke vie, sme sa informovali na mestskom úrade.

„Nechal som si tieto skutočnosti preveriť. Zistili sme majiteľa pozemku. Ide o majiteľa blízkej rekreačnej chatky. Časť odpadu sa nachádza na jeho pozemku. Dali sme už podnet na odbor životného prostredia. Okamžite, dnešným dňom bude majiteľ vyzvaný, aby skládku odstránil. Pokiaľ by tak neurobil, postupovali by sme v zmysle zákona a vyzvali by sme políciu, aby prípad prešetrila,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS).

Majiteľ pozemku môže zaplatiť minimálne päťsto eur

Podľa primátora si veľa ľudí neuvedomuje, že sypanie stavebného odpadu, aj na svojom pozemku, je porušením zákona o odpadoch a zákona o životnom prostredí.

Bečarik potvrdil, že majiteľ pozemku sa k odpadu hlási a prisľúbil ho odstrániť.