Mojsejovci o byt v Tatrách neprídu. Vyhrali spor s Kabrheľom

Krajský súd potvrdil podstatné časti rozsudku okresného súdu.

13. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vyše osem rokov trval spor medzi Košičanmi Braňom Mojsejom a jeho synom na jednej strane a Nitranom Františkom Kabrheľom, prezývaným Versače, na strane druhej.

Týkal sa apartmánu v Tatranskej Lomnici, ktorý Braňo v roku 2009 získal od manželky Nory a prepísal ho na syna. Nehnuteľnosť sa opakovane spomínala v krimisprávach, keď v jej blízkosti horelo či vybuchli nálože.

Spor o apartmán sa začal v auguste 2011 podaním žaloby na Okresný súd Košice I. A hoci ten až v máji 2018 vyniesol prvý rozsudok, po odvolaniach oboch strán sa k nemu spis už nevráti.

Vyplýva to z následného rozsudku krajského súdu.

Nora svedčila proti Braňovi

Kabrheľ podanou žalobou žiadal súd o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu, ktorým bol v auguste 2011 prepis nehnuteľnosti z Braňa Mojseja staršieho na juniora. Mojsej zahrnul do darovacej zmluvy synovi aj vecné bremeno, ktorým si zabezpečil právo doživotného užívania tejto nehnuteľnosti.

Po tej však zatúžil aj Kabrheľ, a to v čase, keď s Norou viedol spor o vrátenie pôžičky 853-tisíc eur. Za prepisom nehnuteľnosti videl účelový zámer Mojseja a jeho syna sťažiť vykonateľnosť prípadného víťazného rozsudku.

Mojsej sa pred súdom bránil, že o pôžičke medzi manželkou a Kabrheľom nevedel a preto prepis nemohol byť účelový.

Jeho exmanželka tvrdila, že to nie je pravda. Vedel vraj o nej, sám si zisťoval stav na súde a písali o nej aj médiá. Nore mal údajne samotný Mojsej mladší povedať, že s otcom o jej pôžičke Kabrheľovi vedia a že až bude po všetkom, apartmán jej vrátia.

Dodala, že vtedajší manžel ju prinútil prepísať apartmán na neho pod nátlakom, sama a dobrovoľne by to nikdy neurobila. A zvlášť, ak by vedela, že ho potom hneď prepíše na syna.

Okresný rozsudok

Okresná sudkyňa v máji 2018 rozhodla, že darovacia zmluva medzi Norou a Braňom Mojsejom je voči žalobcovi, teda Kabrheľovi, právne neúčinná, čiže ju nemôže právne napadnúť.

Žalobu o neúčinnosti darovacej zmluvy medzi oboma vtedajšími manželmi vo vzťahu k žalovanému Mojsejovi juniorovi zamietla.

Súd zamietol aj Kabrheľovu žalobu o neúčinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorým má Mojsej senior právo doživotného užívania tatranského apartmánu.

Odvolanie Mojsejovcov

Po prevzatí písomného zdôvodnenia rozsudku sa Mojsejovci, otec a syn, odvolali proti dvom z celkovo ôsmich výrokov súdu.