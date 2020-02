V Slovenskom raji vyrastie prvá cyklotrasa. Čakali na ňu 15 rokov

Spojí štyri obce na území národného parku. Volá sa Ukrajina.

17. feb 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SLOVENSKÝ RAJ. V Slovenskom raji pribudne nová atrakcia, cyklotrasa zvaná Ukrajina.

Povedie štyrmi obcami - Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce a Hrabušice.

Na cyklotrasu na severe Národného parku Slovenský raj čakali ľudia dlhých 15 rokov.

Na jej vybudovanie poslúžia financie z ministerstiev pôdohospodárstva a dopravy.

Pôjde o investíciu vo výške 2,1 milióna eur.

Cyklotrasa bude mať dĺžku 7,1 kilometra.

Ako uviedla starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová (nezávislá), vysporiadanie pozemkov, po ktorých cyklotrasa povedie, trvalo dlhých 15 rokov.

„Mala by sa realizovať po verejnom obstarávaní ešte v tomto roku. Všetky štyri obce sa na to tešíme. Je to úžasná vec, ktorá nám aj turistom prinesie úžitok, menej áut do obcí a viacej bicyklov, prinesie aj zdravších ľudí a naše obce ešte viac spojí cestovný ruch,“ zdôraznila Nebusová.

Najdlhší úsek povedie Letanovcami

Cyklotrasa v tejto obci povedie po miestnych komunikáciách, konkrétne po dvoch uliciach.