Pri zastávkach tatranských električiek pribudli knižné búdky

Cestujúcim chcú spestriť čakanie na spoje.

16. feb 2020 o 12:47 SITA

VYSOKÉ TATRY. Na zastávkach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) vo Vysokých Tatrách pribudli knižné búdky.

Osadilo ich tam občianske združenie Tatranský parlament, ktoré sa rozhodlo projektom spestriť domácim i návštevníkom čakanie na električky aj samotné cestovanie.

„V rámci celých Vysokých Tatier sme ich umiestnili dokopy sedem. Chceli sme prepojiť hlavné uzly TEŽ, nachádzajú sa tak na zastávkach v Poprade, Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom Plese. Okrem nich sú ďalšie aj v Lomnici v parku a pri jednom z miestnych hotelov a pri evanjelickom kostole v Starom Smokovci,“ vysvetlil predseda občianskeho združenia Michal Hanč.

Miesta si prenajali

Združenie si miesta, na ktorých boli osadené búdky, prenajíma od Železníc SR, za meter štvorcový prenajatej plochy platí päť eur ročne.

Drevené búdky nechali Tatranci vyrobiť v miestnom stolárstve v Tatranskej Lomnici, následne ich maľbami spestrili žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy rovnako v Tatranskej Lomnici.

„Ďalší dobrovoľníci nám na búdky urobili kovové nohy a s ďalšími sme ich osádzali. Bola to pekná komunitná práca, do ktorej sme zapojili deti, pedagógov aj miestne firmy. Snažili sme sa, aby to bolo celé lokálne a naše,“ povedal Hanč.

Aj knihami prispeli domáci, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky kníh.

Tie podľa združenia možno ocenia najmä tí domáci, ktorí spojenie v rámci železníc využívajú pravidelne.

„Môžu si napríklad knihu požičať v Poprade, čítať si ju v električke a následne ju napríklad na Štrbskom Plese vrátiť do inej knižnej búdky,“ dodal predseda Tatranského parlamentu.

Malé deti by zase podľa jeho slov mohli potešiť tie detské knihy.



Aby búdky vydržali extrémne tatranské počasie, umiestnené sú na kovových nohách.

„Namiesto jednoduchej lepenky sme dali na strechu nerezové plechy, ktoré majú dlhú životnosť,“ vysvetlil ďalej Hanč.

Tatranci sa ich snažili umiestniť tak, aby boli pod dohľadom bezpečnostných kamier či na často navštevovaných miestach.