Popradčania zvíťazili nad Nitrou. Erving skončil v nemocnici

Nové posily zapadli do tímu dobre.

16. feb 2020 o 20:19 (aktualizované 16. feb 2020 o 20:35) TASR

POPRAD. Zápas Poprad - Nitra sa zmenil na hokejovú prestrelku.

Priebeh stretnutia

Novými hráčmi posilnení domáci mali proti Nitranom raketový nástup do zápasu. Už vo 4. minúte sa domáci tešili po zásahu Mateja Paločka, ktorý sa po Bjalončíkovom nahodení na Šimbochovu bránku najlepšie zorientoval pred bránkoviskom a odrazený puk poslal do odkrytej časti brány.

Na druhý zásah "kamzíkov" sa čakalo do 16. minúty. Strelu Matúša Paločka brankár hostí iba vyrazil priamo na hokejku Róberta Hunu, ktorý sa presadil bekhendom - 2:0.

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Nitrania sa pripomenuli akciou zámorských hráčov. Famóznu prihrávku Blackwatra zužitkoval peknou kľučkou Yellow Horn, ktorý znížil gólom do šatne na rozdiel jediného gólu.

V 26. minúte domáci opäť súperovi odskočili na rozdiel dvoch gólov. Po veľkom tlaku domácich trafil k bližšej žrdi Samuel Takáč.

Počas presilovej hry prišli chvíle kľúčového útočníka Nitry Judda Blackwatera, ktorý bekhendom naservíroval cez dvojicu brániacich hráčov gólovú prihrávku Yellow Hornovi. Ten sa už pri zásahu do prázdnej bránky nepomýlil.

V 33. minúte bolo vyrovnané, keď na prekvapenie všetkých poslal Kubka z ostrého uhla puk do siete.

V úvode 3. tretiny sa vo vlastnom oslabení dostali Popradčania do gólovej šance, Lapšanského však vychytal parádnym zákrokom Šimboch.

Vzápätí sa na opačnej strane presadil po McNallyho prihrávke s prispením poriadnej dávky šťastia Šiška. Puk sa totiž za bránkovú čiaru odrazil od brankára Vošvrdu.

V 48. minúte po škaredom zákroku Blackwatera zostal ležať na ľade domáci bek Erving. Toho napokon s podozrením na otras mozgu odviezli do nemocnice.

Hosťujúci útočník dostal vyšší trest na 5 minút plus do konca zápasu.

V dlhej presilovke domáci skóre otočili.

Najskôr sa od modrej čiary presadil obranca Dalhuisen, aby v 53. minúte zvýšil na 5:4 po pohotovej dorážke Zagrapan.

Hostia však nezložili zbrane. Po chybe popradskej obrany unikol Buček. Jeho blafák síce skončil na konštrukcii bránky, ale napokon ho do siete doklepol z druhej vlny Šiška a bolo vyrovnané.

Dve minúty pred koncom riadneho hracieho času vrátil vedenie na domáce hokejky Svitana.

Pri hre hostí bez brankára pečatil skóre druhým presným zásahom Zagrapan.

Hlasy po zápase

Peter Mikula, tréner Popradu: "Bol to zápas ako na hojdačke. Videli sme ťažko pochopiteľné veci. Dnes sme prišli o dvoch hráčov, aj keď sme získali tri body. Zákrok na Ervinga si musím pozrieť na videu, ťažko ho teraz posúdiť. Boli tam emócie."

Tomáš Chrenko, asistent trénera Nitry: "Myslím si, že to bol výborný zápas s množstvom gólom. Zbytočným zákrokom Blackwatera sme dostali Poprad do hry. Siahali sme aspoň na bod. Dvoma gólmi v závere to domáci zlomili vo svoj prospech."

Štatistika HK Poprad - HK Nitra 7:5 (2:1, 1:2, 4:2) Góly: 4. Matej Paločko (Bjalončík, Larkin), 16. Ró. Huna (Matúš Paločko, Erving), 26. Takáč (Svitana, Zagrapan), 49. Dalhuisen (Reway, Handlovský), 53. Zagrapan (Martin Chovan, Handlovský), 58. Svitana (Takáč), 60. Zagrapan (Svitana) - 18. Yellow Horn (Blackwater, Csányi), 30. Yellow Horn (Blackwater, Kollár), 33. Kubka (Lušňák), 43. Šiška (Buček), 54. Šiška (Buček). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Mezei 10 min za napadnutie hlavy a krku, Blackwater 5+DKZ za napadnutie (obaja Nitra), presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2803 divákov. Poprad: Vošvrda - Ulrych, Erving, Larkin, Dalhuisen, Brejčák, Chovan, Česánek - Svitana, Zagrapan, Takáč - Lapšanský, Réway, Handlovský - Matúš Paločko, Ró. Huna, Ri. Huna - Mercier, Bjalončík, Matej Paločko. Nitra: Šimboch - McNally, Kubka, Morrison, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Sloboda, Tábi - Buček, Šiška, Hrušík - Blackwater, Yellow Horn, Csányi - Čaládi, Kollár, Lušňák - Fominych, Minárik, Škvarek.

Tabuľka 1. Banská Bystrica 46 26 9 3 8 146:87 99 2. Slovan 46 26 6 4 10 157:93 94 3. Košice 46 23 9 4 10 136:95 91 4. Poprad 46 24 4 4 14 142:108 84 5. Zvolen 46 27 0 2 17 165:119 83 6. Trenčín 46 22 5 4 15 143:112 80 -------------------------------------------------- 7. Nitra 47 18 2 7 20 123:133 65 8. Michalovce 46 17 3 7 19 117:132 64 9. DVTK Miškovec 46 17 4 3 22 122:137 62 10. Nové Zámky 46 11 5 5 25 120:157 48 11. MAC Újbuda 47 13 2 5 27 136:183 48 12. Detva 46 14 2 1 29 108:165 47 --------------------------------------------------- 13. Liptovský Mikuláš 46 8 3 5 30 77:117 35