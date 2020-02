Poprad prekvapujúco prehral v Nových Zámkoch

Viedol už o dva góly, napokon podľahol v nájazdoch.

18. feb 2020 o 20:40 (aktualizované 18. feb 2020 o 21:11) TASR

NOVÉ ZÁMKY. V 51. kole hokejovej Tipsport ligy boli Popradčania na ľade Nových Zámkov favoritmi, ale prax bola iná.

Hostia síce viedli už 2:0, domácim sa ale podarilo vyrovnať. Rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie, v nájazdoch o dvoch bodoch Zámkov rozhodol Obdržálek.

Dvojgólové vedenie nestačilo

Novozámčania aj s navrátilcom Hainom v zostave začali mierne aktívnejšie, hra sa však čoskoro vyrovnala, no bol to skôr silový súboj než hokejové umenie.

Prvú vyloženú šancu mal až v 6. minúte hosťujúci Kundrik, ale spomedzi kruhov pálil len do brankára.

V polovici tretiny urobil chybu pri vlastnej bráne Andrisík, ale hostia jeho zaváhanie nepotrestali a Nechvátal si poradil aj s následnou príležitosťou prvej popradskej päťky.

V 11. minúte urobil hrúbku pri rozohrávke Jurík, keď doslova nabil mladučkému Dzivjakovi a ten z ľavého kruhu vymietol domáci vinkel.

Úvod druhej tretiny vyšiel lepšie Popradčanom, keď využili presilovú hru. Po buly v útočnom pásme sa k puku dostal nekrytý Mercier a bekhendom ho poslal do siete.

Krátko na to sa podarilo Zámčanom znížiť. Od modrej vyslal strelu Pavúk a tesne pred bránou ju za Vošvrdu tečoval Jurík.

Hra nabrala na obrátkach a o krátku chvíľu sa domáci dočkali vyrovnania, keď na dvakrát zblízka prekonal Vošvrdu Obdržálek.

Dlhé čakanie na gól

Na druhej strane podržal Novozámčanov Nechvátal potom, ako Zagrapan naservíroval presnú prihrávku pred bránu Patrikovi Svitanovi.

Poslať domácich do vedenia mohol Obdržálek ale po jeho švihu zazvonila tyč popradskej brány.

Podtatranci hrali potom presilovku, ale Nechvátal bol opäť na mieste, hlavne pri Brejčákovom pokuse.

V treťom dejstve mohol ako prvý udrieť Matúš Paločko, ktorý sa predral pred domáceho brankára ale ten bol na svojom mieste a vyznamenal sa aj pri následnej veľkej príležitosti Róberta Hunu.

Veľmi dobrú šancu mal na druhej strane Ondrušek, ktorý pálil z prvej po vyrazenej Hatalovej strele.

Sľubne vyzerala aj Juríkova možnosť, keď ho k zakončeniu vyzval Obdržálek ale domácemu kapitánovi v poslednej chvíli ukĺzol puk.

V úvodnej desaťminútovke ustáli Zámčania takmer tri celé oslabenia, čo ich v ďalších minútach nakoplo. Ich úsilie však pribrzdil Feretov zákrok na Matúša Paločka.

Domáci gólman bol hviezdou

Duel malo nakoniec rozhodnúť predĺženie. V ňom najprv nepresne pálil Bjalončík a následne po jeho prihrávke neuspel zoči-voči brankárovi ani Dalhuisen.

Krátko na to nepremenil svoju príležitosť opäť Bjalončík a rovnako pohrdli šancami Mikula a tiesnený Bajtek.

O víťazovi tak rozhodli až samostatné nájazdy.

Kým Mercier, Zagrapan, Patrik Svitana, Larkin a Králik na strane Popradu nedali, za domácich bol úspešný Obdržálek.

Hviezdou nájazdov bol však domáci gólman Nechvátal.

Hlasy po zápase

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Začali sme celkom dobre, dobre sme korčuľovali, potom sme spravili chybu v obrannom pásme a súper dal gól. Potom sme hneď dostali ďalší gól v oslabení. Našťastie sme v druhej tretine dali ešte dva góly. Prvý po strele od mantinelu - tečovaný. Pri druhom Magovac dobre vyviezol puk, dal to pred bránu a dali sme gól. V tretej tretine bolo pre nás dôležité, že sme ubránili oslabenia. V predĺžení mali obe mužstvá dostatok šancí, ustáli sme to. V nájazdoch vlastne rozhodol jediný gól. Veľmi dobre nám zachytal Paťo Nechvátal, podržal nás. Určite mal podľa mňa dnes aj špeciálnu motiváciu, keďže hral proti svojmu bývalému mužstvu. Dnešný zápas bol, vzhľadom na odchody niektorých hráčov, ťažký. Nie je to jednoduché, zabudnúť na to v tak krátkej dobe. O to viac si dnešné víťazstvo ceníme."



Peter Mikula, tréner Popradu: "Zápas sme mali dobre rozohratý, viedli sme 2:0. Spravili sme dve fatálne chyby, ktoré vliali súperovi sily. Dostávali sme sa pod tlak. V záverečnej tretine sme mali tri presilovky, ktoré sme nevyužili a tak sme nemohli pomýšľať na víťazstvo v tomto zápase."

Štatistika HC Mikron Nové Zámky - HK Poprad 3:2 sn (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0, 1:0) Góly: 25. Jurík (Pavúk), 28. Obdržálek (Magovac), rozhodujúci sn Obdržálek - 11. Dzivjak (Králik), 22. Mercier (Zagrapan). Rozhodovali: Baluška, Rencz - Vyšný, Soltész, vylúčení: 7:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1 087 divákov. Nové Zámky: Nechvátal - Hatala, Labrecque, Drtina, Fereta, Magovac, Pavúk, Hain, Mikuš - Števuliak, Bajtek, Andrisík - Obdržálek, Fábry, Jurík - Mikula, Holovič, Rogoň - Ondrušek. Poprad: Vošvrda - Chovan, Ulrych, Dalhuisen, Larkin, Brejčák, Česánek, Semaňák -Mercier, Zagrapan, P. Svitana - Ri. Huna, Ró. Huna,Matúš Paločko - Kundrík, Bjalončík, Matej Paločko - Králik, R. Svitana, Dzivjak.